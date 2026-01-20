Тұмаудың соңы өлім-жітімге соқтыруы мүмкін – маман
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында 2025 жылдың 1 қазанынан бері 79 596 адамның жедел респираторлы вирусты инфекция (ЖРВИ) жұқтырғаны тіркелді.
БҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингіде мәлім еткеніндей, 2024-2025 жылғы эпидемиологиялық маусыммен (82 334) салыстырғанда, аурушаңдық 4 пайызға төмендеді.
Нұрлыбек Ермекұлының сөзіне қарағанда, сырқаттанғандардың 58 573-і – 14 жасқа дейінгі балалар. Соның ішінде 858-і 1 жасқа толмаған. Сонымен қатар 153 жүкті әйел ЖРВИ жұқтырған.
- Зертханалық зерттеу нәтижесінде 201 адамның тұмаумен ауырғаны расталды. Мұның ішінде екеуі А типінің H1N1-2 (шошқа тұмауы) болса, қалған 199-ы - H3N2 (гонконг тұмауы). Тұмауға шалдыққандардың 143-і – 14 жасқа дейінгі балалар. Ал былтырғы эпидемиологиялық маусымда 66 адамның барлығы шошқа тұмауымен ауырған еді, - деді Н.Мұстаев.
Оның айтуынша, облыста тұмау тәріздес емес респираторлық вирустық инфекциялар да таралып жатыр. 2025-2026 жылғы эпидемиологиялық маусымда 314 үлгі зерттеліп, содан 161 сынама оң нәтиже берді. Соның ішінде риновирус (58), респираторлық-синцитиалды вирус (24), пандемиялық емес коронавирус (22), парагрипп (16), аденовирус (15), бокавирус (12) және метапневмовирус (3) ауруы тіркелді.
Маманның түсіндіруінше, ЖРВИ-дің көпшілігі оңай түрде өтеді, бірақ тұмау ауыр клиникалық көріністермен ерекшеленеді. Дене температурасы 39-40 градусқа көтеріліп, қатты қалтырайды. Жөтел, жалпы әлсіздік, мұрыннан су ағу, қатты бас ауруы, бұлшық еттер мен буындардағы ауырсыну сиякты белгілер болады.
Тұмау вирусынан туындаған жедел пневмония өлім-жітімге соқтыруы мүмкін. Асқынулардың көпшілігі әлсіреген және жиі ауыратын балаларда, жүкті әйелдерде, қарттарда, созылмалы аурулармен есепте тұрған және иммундық жеткіліксіздігі бар адамдарда байқалып, тез дамиды. Тұмау дененің қарсылығын төмендетеді және иммунитеттің әлсіреуі аясында энцефалит немесе менингит дамуы мүмкін. Ал жүкті әйелдерде түсік түсу немесе мерзімінен бұрын босану қаупі бар.
- Сол себепті ЖРВИ таралуына жол бермеу үшін өздігінен емделмей, жедел респираторлық вирустық инфекциялардың алғашқы белгілері пайда болған кезде (қызба, бас ауруы, әлсіздік) міндетті түрде тұрғылықты жердегі медициналық мекемеге хабарласып және дәрігердің барлық ұсынысын орындау қажет, - деп қосты Н.Мұстаев.
Департамент мәліметіне сәйкес қазіргі таңда облыс бойынша карантинге жабылған мектептер жоқ. Дегенмен ҚР Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2025 жылғы 28 тамыздағы «Тұмау, жедел респираторлық вирустық инфекциялар және коронавирус инфекциясы (COVID-19) бойынша 2025-2026 жылдардағы эпидемиялық маусымына арналған санитариялық-профилактикалық, санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізу туралы» қаулысын орындау күн тәртібінде тұр.
Соған сәйкес барлық білім беру ұйымдарының басшылары оқушылар мен қызметкерлерге қатысты күнделікті мониторинг жүргізіп, қатыспаса, соның себебін анықтап, медициналық ұйымдарды хабардар етуі керек. Оған қоса ЖРВИ, тұмау және COVID-19 белгілері бар адамдар үшін күнделікті таңертеңгі сүзгі ұйымдастыруы қажет. Ауырған балалар мен қызметкерлерді уақытылы шеттету шараларын алу да маңызды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын маманның аса қауіпті құтыру дертінің алдын алу үшін не істеу керектігі туралы айтқанын жазған едік.