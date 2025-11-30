Тұмаудың жаңа түрі Еуропада алаңдаушылық тудырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы тұмау маусымы бірнеше апта бұрын басталды, ал вирустың жаңа нұсқасы дәрігерлер арасында алаңдаушылық тудырып отыр, деп хабарлайды Euronews.
Биыл H3N2 вирусының (Гонконг тұмауы) жаңа нұсқасы, K кіші тобы дәрігерлер мен көпшілікті әуреге салды.
Алғашқы зерттеу нәтижесі бойынша, жаңа тұмау бұрынғы тұмау штамдарына қарағанда әлдеқайда оңай жұғатынын көрсетеді. Сондықтан сарапшылар жағдайдың саны әдеттегі тұмау эпидемиясы кезіндегіге қарағанда шамамен 20 пайызға көп болады деп болжам жасаған.
Германиядағы Роберт Кох институты қараша айының ортасына дейін осы маусымда тұмаудың бірнеше расталған жағдайын, соның ішінде A (H3N2) вирусын жұқтыру жағдайын тіркеді. Дегенмен институттың мәліметі бойынша, әлі күнге дейін жағдайдың күрт өсуі байқалмаған.
Қазір онда тұмаудың 129 жағдайы ресми түрде тіркелген (өткен маусымның осы кезеңінде 68 жағдай тіркелген). Гигиена және қоршаған орта институты қалада тұмауға байланысты үш өлім жағдайын тіркеді. Жалпы республикалық көрсеткіш қазір 11-ге жетті.
Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметінің басшысы Джим Маки «бұл қыс біздің қызметкерлеріміз бастан кешірген ең қиын қыстың бірі болатынына күмән жоқ» деп мәлімдеді.
Аустралияда жаңа сырқат ерекше ауыр тұмау эпидемиясына әкеліп соқты, зертханалық расталған 400 000-нан астам жағдай тіркелді. Бұл – бұрын-соңды болмаған ең жоғары көрсеткіш.
Белгілері COVID-ке ұқсас
Жаңа H3N2 нұсқасының типтік белгілеріне келетін болсақ, дене температурасы көтеріледі. Тіпті орташадан жоғарыға дейін өзгеруі мүмкін және көбінесе қатты әлсіздікпен бірге жүреді.
Аурудың осы нұсқасына қатысты көптеген адам қатты ауырсыну мен сырқырауды айтып, шағымданады. Кейбір белгілер COVID-19 белгілеріне ұқсас болғандықтан, дәрігерлер дәл диагноз қою үшін жедел тексеруден өтуді ұсынады.
H3N2 кезіндегі қалтырау басқа белгілермен қатар келгенде күшейеді. Сонымен қатар кейде тұмаудың басқа штамдарына ұқсас тұрақты жөтел байқалады.
Кім ерекше қауіп тобында?
Кез келген басқа тұмау сияқты жаңа нұсқасы да ауыр сырқаттануға әкелуі мүмкін. Егде жастағы адамдар мен қосымша сырқаты бар адамдар ерекше қауіп тобында.
Сарапшылар маусымдық тұмау мен H5N1 құс тұмауы вирусын қатар жұқтыру жағдайына ерекше назар аударып отыр.
Вирустардың генетикалық сегменттермен алмасуы адамнан-адамға берілуі мүмкін жаңа нұсқалардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
Бұл қауіп қыста жоғары, себебі вирустың екі түрі де осы уақытта жиі таралады.
Вакцинация қорғайды
Вакцинация қазіргі уақытта айналымдағы вирустарға толығымен жарамсыз болса да, ең жақсы қорғаныс түрі болып қала береді. Сарапшылардың пікірінше, жаңа вирустың пайда болуы вакцинацияның тиімділігі төмендейді дегенді білдірмейді.
Ұлыбританиядан алынған алғашқы деректер мұны растады. Сонымен қатар вакциналар басым штамға дәл сәйкес келмесе де, аурудың ауыр түрін айтарлықтай жеңілдете алады. Вакцинация тек H3N2-ден ғана емес, сонымен қатар H1N1 және B тұмауынан да қорғайды.
Сондықтан өткен аптада Еуропалық ауруларды бақылау орталығы қауіп тобындағы адамдарды мүмкіндігінше тезірек вакцинациялауға шақырды.
Вакцинация жөніндегі тұрақты комитеттің ұсынысына сәйкес, бұл 60 жастан асқан адамдар, созылмалы аурумен ауыратындар, жүкті әйелдер, қарттар үйінің тұрғындары және денсаулық сақтау қызметкерлері үшін ерекше өзекті болып қала береді.
Вирусолог және Гамбург-Эппендорф университеті медициналық орталығының аурухана гигиенасы кафедрасының меңгерушісі, профессор Йоханнес Кноблох қосымша қорғаныс ретінде кез келген адамға көпшілік арасында немесе қоғамдық көлікте FFP2 маскасын екі қабаттап киюге кеңес береді.
Айта кетейік, СҚО-да бір аптада «гонконг тұмауын» жұқтырғандар саны екі есе артты.
