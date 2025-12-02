KZ
    10:12, 02 Желтоқсан 2025

    Түн жарымынан кейін жылдамдықты асырған жүргізушілерге айыппұл салына ма

    АСТАНА. KAZINFORM — ІІМ әлеуметтік желіде тараған түнгі уақытта рұқсат етілген жылдамдық 66 км/сағ болады деген хабарлама жалған екенін хабарлады. 

    Түнгі 12 ден кейін жылдамдықты асырғандарға айыппұл салына ма
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — «00:00-ден кейін рұқсат етілген жылдамдық 66 км/сағ болатыны» жөнінде таралып жатқан хабарлама фейк. Мұндай өзгерістер енгізілген жоқ, — делінген хабарламада

    Түн жарымынан кейін жылдамдықты асырған жүргізушілерге айыппұл салына ма
    Фото: POLICE_KZ

    Елді мекендерде жеңіл автокөліктер үшін рұқсат етілген стандартты жылдамдық — 60 км/сағат. Камералар жылдамдықты 70 км/сағ және одан жоғары болған кезде ғана тіркей бастайды.

    — Тексерілмеген хабарламаларға сенбеңіздер, ресми ақпаратқа жүгініңіздер. Жол жүрісі қағидаларын сақтап, мұқият болыңыздар, — делінген ІІМ хабарламасында. 

    Айта кетелік ақылы жолдарда жылдамдықты асыру фактілерін тіркеу басталғаны туралы жазған едік

    Жол ережесі Полиция Жалған хабарлама
    Назым Бөлесова
