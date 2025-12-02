10:12, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Түн жарымынан кейін жылдамдықты асырған жүргізушілерге айыппұл салына ма
АСТАНА. KAZINFORM — ІІМ әлеуметтік желіде тараған түнгі уақытта рұқсат етілген жылдамдық 66 км/сағ болады деген хабарлама жалған екенін хабарлады.
— «00:00-ден кейін рұқсат етілген жылдамдық 66 км/сағ болатыны» жөнінде таралып жатқан хабарлама фейк. Мұндай өзгерістер енгізілген жоқ, — делінген хабарламада
Елді мекендерде жеңіл автокөліктер үшін рұқсат етілген стандартты жылдамдық — 60 км/сағат. Камералар жылдамдықты 70 км/сағ және одан жоғары болған кезде ғана тіркей бастайды.
— Тексерілмеген хабарламаларға сенбеңіздер, ресми ақпаратқа жүгініңіздер. Жол жүрісі қағидаларын сақтап, мұқият болыңыздар, — делінген ІІМ хабарламасында.
Айта кетелік ақылы жолдарда жылдамдықты асыру фактілерін тіркеу басталғаны туралы жазған едік.