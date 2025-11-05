Тұран жолбарыстарын табиғи ортаға шығаруды жоспарлап отырмыз – Экология министрлігі
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгінде елімізде Тұран жолбарысын қайта жерсіндіру процесі жүріп жатыр.
Экология және табиғи ресурстар министрлігі Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF) және БҰҰ Даму бағдарламасымен (БҰҰДБ) бірлесе жүзеге асырып жатқан маңызды табиғатты қорғау бастамаларының бірі – жолбарысты табиғи ортаға қайтару бағдарламасы.
Осы мақсатта 2017 жылы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен WWF арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылуы, осы бағыттағы жұмыстардың ресми басталуына негіз болды. Ол үшін 2018 жылы жалпы аумағы 415,2 мың гектар н «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерват құрылды.
- Резерват аумағында кордондар салынды, тоғайлы орман қалпына келтіріліп, аумақты қорғау мен мониторинг жүргізу инфрақұрылымы жасалды. Сондай-ақ азықпен қамту мақсатында бұхар бұғысы мен құланға арналған вольерлер салынды. 2018–2023 жылдар аралығында 200-ден астам бұхар бұғысы әкелінді. Алғаш жіберілген сәттен бастап бұғыларға спутниктік қондырғы тағылып, олардың таралу аймағын бақылауға мүмкіндік берілді. Сонымен қатар 2022 жылдан бастап резерват аумағына шамамен 119 құлан көшірілді, олар табиғи ортаға сәтті бейімделді, - деді Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы Данияр Тұрғамбаев орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша резерватта 3,5 гектар аумақта жолбарыстарға және 1 гектар аумақта қабандарға арналған вольерлер, сондай-ақ қажетті жабдықпен қамтылған ветеринариялық пункт бар.
- 2024 жылғы күзде Нидерландыдағы Hoenderdaell хайуанаттар бағынан «Іле-Балқаш» резерватына екі жолбарыс (аталық, аналық) жеткізілді. Қазір жолбарыстар резерват аумағындағы вольерде және мамандардың күнделікті бақылауында. Ұрпақ алғаннан кейін және аң аулауды меңгерген соң жас жолбарыстарды табиғи ортаға шығару жоспарланған. Ал ата-аналық жұп ғылыми және ағартушылық мақсатта визит-орталық жанындағы вольерде қалады, - дейді Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің басшысы.
Еске сала кетейік, «Іле-Балқаш» резерватында жолбарыстарды жерсіндіру 2024 жылы қолға алынды.