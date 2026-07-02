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    Түрген – Ассы жолын су шайып, құтқарушылар 58 адамды эвакуациялады

    АСТАНА. KAZINFORM – Нөсер жауын-шашын салдарынан Түрген шатқалындағы Түрген өзенінде су деңгейі күрт көтеріліп, соның салдарынан Түрген-Ассы автожолының жекелеген учаскелерін су шайып кетті. 

    Түрген – Ассы жолын су шайып, құтқарушылар 58 адамды эвакуациялады
    Фото: Видеодан скрин

    Су басқан аймақта 17 киіз үй орналасқан. Сонымен қатар, «Водник» бау-бақша серіктестігіндегі төрт аула аумағын су басты.

    — Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ТЖМ құтқарушылары 58 адамды, оның ішінде 21 баланы және 8 шетел азаматын эвакуациялады, — делінген министрлік хабарламасында.

    Эвакуацияланған азаматтар үшін ТЖМ-нің вахталық көлігі ұйымдастырылды. Зардап шеккендер жоқ.

    Оқиға орнында құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істеп жатыр, сел қаупі бар жағдайға мониторинг жүргізіліп, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары атқарылуда. Жағдай ТЖМ-нің тұрақты бақылауында.

    Салдарды жою жұмыстарына жалпы ТЖМ, жергілікті атқарушы органдар және өзара іс-қимыл жасайтын қызметтердің 300-ге жуық жеке құрамы мен 44 техникасы жұмылдырылды. 

    Айта кетейік, Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басқан еді.

    Сел Құтқарушылар Төтенше оқиғалар, апаттар Алматы облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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