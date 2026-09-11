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    Тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны 3,6% азайды



    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы тамыз айында тұрғын үйді алып-сату бойынша 35 807 мәміле тіркелген, деп хабарлайды ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының телеграм арнасы.

    тұрғын үй
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    Статистикалық мәліметтерге қарағанда, 2026 жылғы шілдемен салыстырғанда (37 158) мәмілелер саны 3,6%-ға азайды. Мәмілелер саны бойынша Алматы (7 690 – 21,5%) және Астана (6 398 – 17,9%) қалалары, сонымен қатар, Қарағанды облысы (2 825 – 7,9%) көш бастап тұр. Ал ең аз көрсеткіш Ұлытау облысында тіркелген – 277 мәміле (0,8%).

    2026 жылғы шілдемен салыстырғанда ең жоғарғы өсім Алматы (5,9%) қаласында, Қостанай (5,5%) және Қарағанды (5,1%) облыстарында тіркелді. Ең үлкен төмендеу Алматы (-21,1%), Атырау (-15,7%) және Жамбыл (-13,7%) облыстарында орын алды.

    Осыған дейін жылжымайтын мүлік мәмілелерін рәсімдеу тәртібі өзгергені туралы жаздық.


    Экономика Статистика Тұрғын үй Сауда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар