Туристер көп баратын ШҚО маршруттарында санитарлық инфрақұрылым әлсіз
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысына келетін туристерге жол бойындағы қарапайым жағдайлардың жасалмауы саланың дамуына қолбайлау болып тұр.
Санитарлық тораптар тапшылығы мен жол бойындағы нашар инфрақұрылымға туристердің көпшілігі шағымданады. Жер аумағы кең өңір үшін бұл мәселе ерекше сезілетіні анық. Алтайға, Катонқарағайға, Рахман қайнарына, Бұқтырманың Самар жағалауына апаратын жол ұзақ.
— Жазда біз Бұқтырманың Самар жағалауына жиі барамыз. Бірақ жүз шақырым жолда бір ғана дәретхана бар. Оның өзі көбіне бес батпан кір. Кіргің де келмей кетеді. Кейде бұтаға бара салған оңайырақ сияқты, — дейді туристер.
Шығыс Қазақстан облысының туризм басқармасынан санитарлық тораптар жетіспеушілігі мәселесі белгілі екенін және кезең-кезеңімен шешіліп жатқанын мәлім етті.
— Қазіргі таңда облыста 34 санитарлық-гигиеналық торап жұмыс істеп тұр, олардың саны жыл сайын артып келеді. Сонымен қатар мұндай нысандарды күтіп-ұстауға субсидия қарастырылған, — деді басқарма басшысының орынбасары Ирина Смит.
Алайда туристік бизнес өкілдерінің айтуынша, демалушылар үшін дәретхананың бар-жоғы ғана емес, оның жай-күйі мен қолжетімділігі маңызды.
— Мен туристерді, соның ішінде шетелдіктерді де Шығыс Қазақстанның ең көрікті жерлеріне алып барамын. Шыны керек, кейде жолда кенеттен біреу дәретханаға барғысы келіп қалмаса екен деп тілеймін. Себебі кей санитарлық тораптарға кіру мүмкін емес. Ал турист кейін «табиғаты керемет, бірақ тиісті жағдай жоқ» деп кетеді. Осы бір сөзбен барлық әсерді жоққа шығарады, — дейді туроператор Мұхтар Тойбазаров.
Оның айтуынша, турист қымбат сервистің жоқтығын кешіруі мүмкін, бірақ ұзақ жолдағы қарапайым қолайсыздықты еш кешіре алмайды.
Мәселенің маңызын ескере отырып, соңғы бір жылда республикалық жолдарға жауапты «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы да бұл бағыттағы жұмыстарды күшейткен.
— Шығыс Қазақстан облысындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы — 1238 шақырым. Бұл жолдар бойында бүгінде 39 сервистік нысан жұмыс істейді. Олардың барлығы ұлттық стандартқа сәйкестендірілген. Сонымен қатар негізгі туристік бағыттарда сегіз жылы санитарлық-гигиеналық торап қызмет көрсетіп жатыр, — деді ұлттық компанияның ШҚО филиалы директорының орынбасары Әділет Жампейісов.
Оның айтуынша, соңғы бір жылда жол бойындағы инфрақұрылым айтарлықтай жақсарды. Қазір тасжолдарда тек дәретханалар ғана емес, демалыс орындары мен кофе ішетін шағын кешендер де жұмыс істейді.
— Туристер ағыны көп жерлерде сервисті мақсатты түрде дамытып жатырмыз. Алтай мен Катонқарағай бағытындағы жолдарда тағы бірнеше жылы санитарлық торапты іске қосуды жоспарланған, — деді Ә.Жампейісов.
