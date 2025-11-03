Туристер Мальдив аралдарында денге безгегінің таралуына шағымданып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Мальдив аралдарында ресейлік туристер арасында денге безгегінің таралу жағдайлары бақылауға алынды және олардың Ресейге таралуы жоққа шығарылды. Бұл туралы Роспотребнадзордың баспасөз қызметі хабарлады, деп хабарлайды ТАСС.
Бұған дейін БАҚ-та Мальдив аралдарында ресейлік туристер арасында қауіпті денге безгегін жұқтыру жағдайлары тіркеліп жатқаны туралы хабарламалар таралған болатын.
— Роспотребнадзор Мальдив аралдарындағы ресейлік туристер арасында денге безгегін жұқтыру жағдайлары туралы хабарламаларды бақылап отыр. Бұл аурудың Ресей Федерациясында таралуы жоққа шығарылды, алайда туристер эндемикалық аймақтарға саяхаттаған кезде қорғау шараларын сақтауы керек. Туристерге жабық киім киюге, репелленттер мен маса торларын пайдалануға, ал ғимараттар ішінде аэрозольдер мен фумигаторларды пайдалануға кеңес беріледі,— делінген мәлімдемеде.
Денге безгегі — негізінен Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Азия, Африка, Океания және Кариб бассейні елдерінде кездесетін вирустық ауру. Ол масалардың шағуы арқылы жұғады. Белгілеріне жоғары қызба, бас ауруы, жүрек айнуы, құсу және бөртпе жатады. Егер ұқсас белгілер пайда болса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек.
Бұған дейін Гонконгте алғаш рет чикунгунья безгегі тіркелгенін жазған болатынбыз.