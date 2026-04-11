Туризм саласында отандық инвесторлар мен сапалы ғылыми зерттеулер не үшін қажет — сарапшы пайымы
АСТАНА. KAZINFORM — «Туристік қамқор» корпоративтік қорының, Туроператорлар қауымдастығының төрағасы Инна Рей BIZDIÑ ORTA подкастында еліміздегі туризм саласын тиімді дамыту жолдарын айтып берді.
Алдағы бірнеше жылға көз жүгірткен Инна Рей қазіргі таңда бұл салаға деген қызығушылық пен назардың артып, сондай-ақ мемлекеттік құрылымдар тарапынан көзқарастың өзгеріп жатқанын атап өтті.
Оның айтуынша, мәселе тек кадр даярлауда ғана емес, сонымен қатар елдегі ғылыми зерттеулердің жеткіліксіз дамуына да байланысты. Сонымен бірге ол шетелдік емес, отандық инвесторларға сүйенудің маңыздылығын ерекше тоқталды.
— Шетелден келетін инвесторлар көбіне қас қағым сәттегі тиімділікке бағытталатынын тәжірибе көрсетіп отыр. Соның салдарынан сапалы әрі тұрақты жобаның орнына нәзік табиғи аумақтарға шамадан тыс жүктеме түсуі мүмкін. Ал өзінің және балаларының болашағын осы елмен байланыстыратын жергілікті инвесторлар ұзақ мерзімді әрі тұрақты жобаларға баса мән береді, — деп санайды сарапшы.
Көптеген Қазақстан азаматы үшін шетелде демалу ел ішінде демалғаннан арзанырақ екені жасырын емес. Бұл мәселені шешу үшін Инна Рей Ресей тәжірибесін мысалға келтірді. Онда ішкі туризмге арналған кешбэк жүйесі жұмыс істейді, яғни жұмсалған қаражаттың бір бөлігі азаматтарға қайтарылады.
— Бізде де шаралар қабылданып жатыр. Мәселен, балалар ел ішінде тегін ұша алады. Отбасылық демалысқа жағдай жасалып, қомақты қаржы бөлініп жатыр. Дегенмен, бұл әзірге кең таралған трендке айнала қойған жоқ. Жеңілдіктерді ескергеннің өзінде Қазақстан ішінде бүкіл отбасымен саяхаттау көбіне шетелде демалғаннан қымбатқа түседі, — деді ол.
Сарапшының пайымынша, ішкі туризмді қолдаудың тікелей шараларын, оның ішінде ел ішінде саяхаттайтын азаматтарға шығындарды субсидиялау немесе өтеу тетіктерін енгізу қажет.
— Ол үшін туристік ағынның әсерін нақты есептеуге, басым бағыттарды анықтауға және тиімді бөлуге мүмкіндік беретін ғылыми-зерттеу базасын қалыптастыру маңызды. Қазіргі уақытта көптеген шешім тәжірибе жүзінде қабылданып жатыр. Ал ғылыми тәсіл нәтижеге тезірек қол жеткізуге мүмкіндік береді. Онсыз біз бір орында тұрып қалуымыз ықтимал, — деп атап өтті сарапшы.
Оның айтуынша, дәл осы зерттеулерге жағдай жасау және тиісті инфрақұрылымды қалыптастыру міндетін мемлекет өз мойнына алуы тиіс. Сонда ғана сала жүйелі әрі тұрақты түрде дами алады.
