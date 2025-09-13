KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:27, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Түркі мемлекеттері ұйымы туын ғарышқа жібермек

    АСТАНА. KAZINFORM — Түркі мемлекеттері ұйымы (ТМҰ) өз туын ғарышқа жібереді. Бұл туралы ұйымның Бас хатшысы Кубанычбек Омуралиев Бішкекте өткен ТМҰ-ға мүше елдердің Қауіпсіздік кеңесі хатшыларының төртінші кездесуінің қорытындысы бойынша журналистерге мәлімдеді, деп жазды Kabar агенттігі.

    Түркі мемлекеттері ұйымы туын ғарышқа жібермек
    Фото: Kabar

    Оның айтуынша, ТМҰ — түркі әлемінің мыңжылдық тарихына, мәдениетіне және мұрасына негізделген бірегей ұйым.

    – Ұйым аясында сыртқы саясат, сауда, экономика, ауыл шаруашылығы, туризм және тіпті ғарышты қамтитын 40-тан астам платформа құрылды. Жақын арада біз ТМҰ туын түркі әлемінің бірлігінің символы ретінде ғарышқа жөнелтеміз, – деді Омуралиев.

    Айта кетейік, бұған дейін Бішкекте Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер діни көшбасшыларының кездесуі өткен болатын.

