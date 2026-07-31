Түркі мемлекеттері ұйымының алғашқы бірлескен спутнигі 2027 жылы ұшырылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазіргі уақытта спутниктің инженерлік моделі толық жиналды, жоба бекітілген кестеге сәйкес іске асырылуда, ал ғарыш аппаратын ұшыру 2027 жылға жоспарланған.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Түркі мемлекеттері ұйымының Бас хатшысы Кубанычбек Омуралиевпен кездесу өткізді.
Кездесу барысында тараптар ТМҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы технологилық ынтымақтастықты дамытудың маңызды кезеңі болып табылатын Ұйымның алғашқы бірлескен спутниктік жобасы – OTS-SAT-ты іске асыру мәселелерін талқылады.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев ғарыш аппаратын әзірлеуді Астанадағы Ғарыш аппараттарының құрастыру-сынау кешені базасында қазақстандық инженерлер мен мамандар жүргізіп жатқанын атап өтті. Қазіргі уақытта спутниктің инженерлік моделі толық жиналды, жоба бекітілген кестеге сәйкес іске асырылуда, ал ғарыш аппаратын ұшыру 2027 жылға жоспарланған.
Жобаны іске асыру жөніндегі Негіздемелік келісімді дайындауға, сондай-ақ қаржыландыру және спутникті ұшыруды ұйымдастыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Кездесу қорытындысы бойынша Жаслан Мәдиев OTS-SAT жобасының сәтті жүзеге асуы Түркі мемлекеттері ұйымының алғашқы практикалық ғарыш жобасы болатынына, түркі елдерінің технологиялық серіктестігін нығайтып, бірлескен ғарыш бастамаларын дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашатынына сенім білдірді.
Айта кетелік Қазақстан ШЫҰ елдері арасында мәдениет саласын цифрлық бағытта дамытуды ұсынған еді.