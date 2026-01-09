Түрік шоу-бизнесіндегі есірткі дауы: 19 адам қамауға алынды
Түркияның шоу-бизнесі мен медиа элитасын қамтыған резонансты есірткі ісі аясында 19 адам қамауға алынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Белгілі тұлғалар арасында есірткінің заңсыз айналымы мен қолданылуына қатысты тергеу шеңберінде қылмыстық істер жөніндегі сот бұған дейін уақытша қамауға алынған 19 адамды тұтқындау туралы шешім шығарды.
Сонымен қатар түріктің «Қызыл щербет» телехикаясында ойнаған актер Догукaн Гюнгөр қосымша бұлтартпау шараларынсыз босатылды. Бұған оның бұған дейін-ақ қолданылып жүрген шетелге шығуға тыйым салу шектеуі себеп болған.
Іс бойынша барлығы 26 адам күдікті ретінде өтіп жатыр. Қамауға алынғандардың қатарында қонақүй иелері, актерлер, блогерлер Бурак Алтындаг пен Чейда Эрсой бар. Чейда Эрсой қоғамға «гламурлы әпкелі-сіңлілер» (түрікше: ciciş kardeşler) ретінде танымал.
Тағы бірнеше фигурантқа үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалса, бірқатары Гюнгөр (сериалда Фатих рөлін сомдаған) сияқт қолданыстағы шектеу бойынша босатылған.
Тергеу жұмыстары жалғасып жатыр және бұл іс соңғы күндері Түркияда ең көп талқыланған жанжалдардың біріне айналды.
Бұған дейін біз «Қызыл щербет» сериалының жұлдызы ұсталғаны туралы жазған едік.