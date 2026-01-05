Түркия «Аккую» АЭС алғашқы реакторын іске қосуға дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия тарихындағы алғашқы атом электр станциясы «Аккуюдың» бірінші энергетикалық блогы аяқталуға жақын, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Белгілі болғандай, ел билігі атом станциясы электр энергиясын 2026 жылдың басында өндіре бастайды деп күтіп отыр.
Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрі Алпарслан Байрактардың хабарлауынша, «Аккую» АЭС бірінші энергетикалық блогының дайындығы 95%-ға жетті.
Оның айтуынша, алғашқы реакторды іске қосу пандемия салдарынан туындаған кідіріске және жабдық сатып алудағы әртүрлі қиындықтарға қарамастан биыл жоспарланған.
Құрылыс жұмыстарын аяқтау бастапқыда 2025 жылдың сәуіріне қарай жоспарланған еді, алайда мерзім өзгертілді. Министр атап өткендей, қазіргі уақытта барлық күш-жігер жұмыстың соңғы кезеңіне және электр қуатын өндіруді бастау дайындығына бағытталған. Белгілі болғандай, жоба Ресей және «Росатом» мемлекеттік корпорациясымен бірлесіп жүзеге асырылып отыр.
«Аккую» — Түркиядағы алғашқы атом электр станциясы. Жобаға әрқайсысының қуаты 1200 МВт болатын Ресейде жасалған 3+ буынындағы ВВЭР реакторлары бар төрт энергетикалық блок кіреді. Станция әлемдік атом саласында алғаш рет қолданылған «build-own-operate» («сал-ие бол-пайдалан») моделі бойынша салынып отыр.
Байрактар атом энергетикасының елдің энергетикалық жүйесі үшін стратегиялық маңыздылығын атап өтті. Оның бағалауынша, «Аккую» АЭС-тің 1200 МВт қуаттылықтағы бір реакторы шамамен 5000 МВт орнатылған қуаттылығы бар күн электр станциясына тең, себебі атом генерациясы электр энергиясын ауа райы жағдайына қарамастан тұрақты өндіруді қамтамасыз етеді.
Бұл ретте Түркия жаңартылатын энергия көздерін белсенді түрде дамытуды жалғастырады. Билік 2035 жылға қарай жел және күн электр станцияларының орнатылған қуатын 120 ГВт-қа дейін арттыруды жоспарлап отыр, бұл жыл сайын 8-9 ГВт жаңа қуатты іске қосуды қажет етеді.
Осыған дейін Түркия геотермалдық электр станцияларының орнатылған қуаты бойынша әлемдегі үздік бес елдің қатарына енгенін және жылу энергиясын тікелей пайдалану жағынан екінші орынға шыққанын жазған болатынбыз.