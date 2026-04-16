Түркия Анталия дипломатиялық форумына дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Ертең Түркияда Анталия дипломатиялық форумы жұмысын бастайды. Осымен бесінші мәрте өтетін үш күндік халықаралық іс-шара «Болашақты жоспарлау, белгісіздікті басқару» тақырыбына арналып отыр.
ADF2026 форумында бас қосатын әлем көшбасшылары, саясаткерлер мен дипломаттар, ғалымдар мен бизнес саласының сарапшылары белгісіздікті басқарудың тиімді жолдарын қарастырып, алдағы сын-қатерлерге дайындық барысында туындайтын өзекті мәселелерді шешу тәсілдерін талқыламақ.
Анталия дипломатиялық форумы – дипломатиямен айналысатын саяси көшбасшылар, дипломаттар, қоғамдық пікір лидерлері мен ғалымдар сияқты жоғары деңгейдегі кәсіби мамандардың кездесуі. Бұл форум дипломатия, саясат және бизнес салаларындағы өңірлік және жаһандық қатысушылар үшін идея алмасуға және халықаралық мәселелерді шешуге арналған бірегей алаң саналады.
Айта кетейік, күні кеше Ақорда Түркия Вице-президенті Джевдет Йылмазды қабылдаған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас елдің аймақтағы тұрақтылықты қамтамасыз етудегі рөлін жоғары бағалап, алдағы Анталия дипломатиялық форумына қатысатынын растаған еді.