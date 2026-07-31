Түркияда арнайы операция кезінде 216 адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияның 52 провинциясында жүргізілген арнайы операция кезінде 216 күдікті ұсталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Anadolu ajansı агенттігінің хабарлауынша, Түркияда қылмыстық топтарды насихаттайтын материалдарды таратты, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен жедел хабар алмасу қосымшалары арқылы адамдарды тартуға әрекет жасады деген күдікпен 52 провинцияда бір уақытта жүргізілген ауқымды арнайы операция кезінде 216 адам ұсталды.
Елдің Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, күдіктілер хабар алмасу қосымшаларында қылмыскерлерді іздеу туралы хабарламалар жариялайтын және өз қызметтерін ұсынатын топтар құрған. Сонымен қатар олар әлеуметтік желілерде қылмыс пен қылмыскерлерді қорқыту, қорлау және қылмыстық ұйымдарды насихаттайтын материалдарды жариялаған.
Мұндай жарияланымдар қылмыстық топтардың қызметін танымал етуге, олардың арасындағы қақтығысты көрсетуге, қылмыстық әрекет «қалыпты» деген әсер қалдыруға және жаңа мүшелерді тартуға бағытталғаны аталып өтті.
Сонымен қатар департамент 2026 жылдың алғашқы жеті айында халықаралық іздеуде болған 526 адам, оның ішінде Интерпол арқылы қызыл хабарлама бойынша іздеуде жүрген адамдар Түркияға экстрадицияланғанын хабарлады.
Айта кетейік, Түркияда жұмыссыздық деңгейі рекордтық 7,6%-ға дейін төмендеді.