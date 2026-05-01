Түркия броньды көліктерін электрлі қозғалтқышқа көшіре бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияда броньды автокөліктің жаңа электрлік нұсқасы әзірленді. Оның қозғалу қабілеті жоғары және қазіргі заманғы әскери міндеттерге бейім, сондай-ақ бірден көзге түспейтіндігімен ерекшеленеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарада меншікті тілшісі.
үркияның қорғаныс өнеркәсібі броньды техника саласындағы өнімдерін жаңарту жұмысын жалғастыруда. Олар қазір жаңа технологиялық шешімдерге басымдық беріп отыр. Биыл Ыстанбұлда өтетін халықаралық «SAHA 2026» көрмесінде жаңартылған броньды автокөліктердің конфигурациялары, соның ішінде толық электрлік модель таныстырылатын болады.
Жаңа жоба кең ауқымды міндеттерді орындауға арналған электрлі жеңіл броньды көліктің нұсқасы. Ол көлік тасымалдау, оқ ату және барлау сияқты міндеттерді орындауға қабілетті. Көліктің басты ерекшеліктері — дыбыстың төмендігі және экологиялық тазалық, бұл оны барлау және бақылау операцияларында аса тиімді етеді.
Жоба авторларының айтуынша, қазіргі уақытта жоба соңғы сынақтардан өтіп жатыр. Құрастыру мен негізгі сынақтар аяқталған, енді тек ұзақ қашықтықтарға тексеру және қосымша жабдықтарды интеграциялау жұмыстары қалды. Барлық сынақтар биылғы жылдың соңына дейін аяқталуы тиіс.
Ішкі жану қозғалтқышынан бас тарту көліктің шу мен жылу сәулесін азайтуға, сондай-ақ электрлік қуат жүйесінің жылдам әрі жеңіл маневр жасауын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Көлік пайдалану жағдайларына байланысты 200 километрге дейін жете алады.
Болашақта бұл көлікті колонналарды қорғау үшін алдыңғы қатарлы дрон немесе қашықтан басқарылатын құрал ретінде пайдалану жоспарланып отыр. Оның көзге түспейтіндігі және экипаждың болмауы көліктің барлау және қауіптерді ерте анықтау функцияларын орындауына мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, платформаның өту қабілеті жоғары және заманауи қорғау жүйелерімен жабдықталған, оның ішінде химиялық, биологиялық және радиациялық қатерлерге қарсы, сондай-ақ автоматты өрт сөндіру жүйелері бар.
Осыған дейін Түркияда дрондарды қолдану саны мен техникалардың айтарлықтай өскені туралы хабарланған болатын. 2025 жылғы Азаматтық авиация басқармасының есебіне сәйкес, Түркияда тіркелген дрон ұшқыштарының саны 1,6 миллионнан астам адамды құраған.
