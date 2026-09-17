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    Түркия «Формула-1» кезеңін алты жылдан кейін қайта қабылдайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2027 жылғы «Формула-1» әлем чемпионатының күнтізбесі жарияланды, деп хабарлайды Анадолы.

    Түркия «Формула-1» кезеңін алты жылдан кейін қайта қабылдайды
    Фото: Анадолы

    Түркия Гран-приі Ыстанбұлда 1-3 қазан аралығында өтеді. Бұл туралы Түркия автомобиль спорты федерациясы (TOSFED) мәлімдеді.

    Алты жылдық үзілістен кейін «Формула-1» күнтізбесіне қайта енген Түркия Гран-приі 2027 жылғы 1-3 қазан аралығында «Истанбул Парк» автодромында ұйымдастырылады.

    Кезең 1 қазан, жұма күні жаттығу жарыстарымен басталады. Ал 2 қазан, сенбіде іріктеу кезеңі өтеді.

    Мәлімдемеде Түркия Гран-приіне билет алғысы келетіндер жарыстың ресми сайтында алдын ала тіркеле алатыны айтылған.

    Сондай-ақ кезеңді ұйымдастыруға қатысты ресми ақпарат осы сайтта жарияланады.

    Бұған дейін «Формула-1» Бахрейн Гран-приін Малайзияда өткізетінін жазған болатынбыз.

    Түркия Әлем жаңалықтары Жарыс
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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