KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:58, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркия контрафактілі алкогольмен күреске қарсы ауқымды операция жүргізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Түркияның құқық қорғау органдары елдің 81 провинциясында ауқымды операция жүргізіп, оның барысында 30 836 бөтелке жалған және контрабандалық алкоголь және 16 888 литр этил спиртін тәркіледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Турция провела крупнейшую операцию против контрафактного алкоголя
    Фото: Anadolu ajansi

    Түркия заңсыз алкоголь өнімдері айналымына қарсы күрес бойынша ең ірі арнайы операция жүргізді. Түркия Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, рейдтер елдің барлық 81 провинциясында бір уақытта жүргізілді және жалған алкогольді жасырын өндіру орындары мен тарату арналарын анықтауға бағытталған. 

    Операция нәтижесінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері 13 заңсыз өндіріс орнын анықтап, жауып тастады, сондай-ақ жалған сусындар жасау үшін пайдаланылған ондаған мың бөтелке мен шамамен 17 мың литр этил спиртін тәркіледі.

    179 күдіктіге қатысты процессуалдық шаралар қолданылды – кейбіреулері қазірдің өзінде ұсталды, ал қалғандарына қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

    Билік контрафактілік алкогольмен күрес тек экономикалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызды екенін атап өтті. Елде жыл сайын жалған сусындардан уланудың ондаған жағдайы тіркеліп отыр.

    Бұған дейін Жамбылда этил спиртін заңсыз өндірген ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталғанын жазған болатынбыз.

    Ал Бакуде 15 адам этил спиртінен, көз жұмды.

     

    Тегтер:
    Түркия Әлем Заң және құқық
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар