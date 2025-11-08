Түркия контрафактілі алкогольмен күреске қарсы ауқымды операция жүргізді
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияның құқық қорғау органдары елдің 81 провинциясында ауқымды операция жүргізіп, оның барысында 30 836 бөтелке жалған және контрабандалық алкоголь және 16 888 литр этил спиртін тәркіледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Түркия заңсыз алкоголь өнімдері айналымына қарсы күрес бойынша ең ірі арнайы операция жүргізді. Түркия Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, рейдтер елдің барлық 81 провинциясында бір уақытта жүргізілді және жалған алкогольді жасырын өндіру орындары мен тарату арналарын анықтауға бағытталған.
81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2025
❗️ 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki
❗️16 bin 888 litre etil alkol ile
❗️4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik.
⚠️13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini… pic.twitter.com/39GPUZZfx1
Операция нәтижесінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері 13 заңсыз өндіріс орнын анықтап, жауып тастады, сондай-ақ жалған сусындар жасау үшін пайдаланылған ондаған мың бөтелке мен шамамен 17 мың литр этил спиртін тәркіледі.
179 күдіктіге қатысты процессуалдық шаралар қолданылды – кейбіреулері қазірдің өзінде ұсталды, ал қалғандарына қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Билік контрафактілік алкогольмен күрес тек экономикалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызды екенін атап өтті. Елде жыл сайын жалған сусындардан уланудың ондаған жағдайы тіркеліп отыр.
Ал Бакуде 15 адам этил спиртінен, көз жұмды.