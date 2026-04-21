Түркия Ливандағы азаматтарға 360 тонна гуманитарлық көмек жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — 20 сәуір күні ливандық және түрік ресми өкілдері Израиль шабуылдары салдарынан халықтың қоныс аударуына байланысты жағдайдың ушығуы аясында Түркияның Ливанға гуманитарлық көмегі жалғаса беретінін мәлімдеді, деп жазады Анадолы.
Бейрут портында гуманитарлық көмекті тапсыру рәсімі өтті. Оған Ливан мен Түркияның ресми өкілдері қатысты. Іс-шараға Ливан вице-премьері Тарек Митридің өкілі Самир Хадар, даму министрі Фади Макки, қоғамдық жұмыстар министрі Файез Расамни, денсаулық сақтау комитетінің басшысы Билал Абдулла, сондай-ақ Түркияның Ливандағы елшісі Мұрат Лүтем мен «Садака Тасы» қайырымдылық ұйымының жетекшісі Кемаль Өздал қатысты.
— Түркияның көмегі өте қиын кезеңде келіп отыр және Ливанға қазіргі мәселелерді шешудегі шынайы ынтымақтастықты көрсетеді. Бұл көмек тек гуманитарлық аспектпен шектелмейді, сонымен қатар Израиль шабуылдарын айыптау арқылы Ливанды қолдайтын саяси ұстанымды да қамтиды, — деді Макки рәсім барысында.
Түркия көмегіне тоқталған министр оның құрамына «тұрмысқа қажетті заттар, атап айтқанда шекараның оңтүстігіндегі ауыл тұрғындарының тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесетін шатырлар» кіретінін айтты.
Жағдайдың ушығуы
Түркия елшісі ливан және түрік халықтары арасындағы терең достықты атап өтті.
— Түркия әрдайым Ливан мен оның дос халқына қолдау көрсетіп келеді. 2024 жылдан бастап Израиль шабуылдары елеулі зардаптар мен халықтың жаппай қоныс аударуына әкелді, содан бері Түркия 1700 тоннадан астам гуманитарлық көмек көрсетті, — деді Лүтем Анадолы агенттігіне берген сұхбатында.
Мұрат Лүтем гуманитарлық жүк үш партиядан тұратынын айтты: біріншісі сәуір айының басында келді, екіншісі дүйсенбі күні жеткізілді, ал үшіншісі алдағы уақытта күтілуде.
— 1 миллионнан астам ливандық үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды, бұл ел халқының шамамен бестен бір бөлігіне тең. Атысты тоқтату режимінің бұзылуы жалғасып жатқандықтан, гуманитарлық көмекке деген қажеттілік өте өткір күйде қалып отыр, — деп қосты ол.
Әділ тарату
Денсаулық сақтау комитетінің басшысы Билал Абдулла Түркия тарапынан көрсетіліп отырған қолдау «жаңа нәрсе емес, ақылға, даналыққа және ынтымақтастыққа негізделген саясаттың бір бөлігі» екенін айтып, 2024 жылдан бері үздіксіз көрсетіліп келе жатқан көмекті жоғары бағалады.
Ол гуманитарлық көмектің таратылуы «орталықтандырылған механизм арқылы, әр аймақтағы қоныс аударған адамдар санына қарай губернаторлардың қатысуымен, әділдікті қамтамасыз ету мақсатында» жүзеге асырылатынын атап өтті.
Түркияның «Stone Association» қайырымдылық ұйымының басшысы Кемаль Оздалдың айтуынша, жаңа партия 38 контейнерден тұрады және құны 3 миллион доллардан асады. Оның ішінде кереуеттер, көрпелер, жастықтар, шатырлар, дайын азық-түлік пен киім-кешек бар.
Көмекті тарату Ливанның Жоғары көмек комиссиясымен үйлестіріліп, муниципалитеттер мен азаматтық қоғам ұйымдарының қатысуымен жүзеге асырылады. Бұл көмек мұқтаж адамдарға жеткізуді қамтамасыз етеді.
Stone Association деректеріне сәйкес, жүктің жалпы салмағы шамамен 360 тоннаны құрайды.
Бұл жеткізілім 2024 жылы да жалғасқан гуманитарлық көмектің жалғасы саналады: ол кезде түрік ұйымдары арнайы кемемен шамамен 1000 тонна көмек жіберген.
Еске салсақ, Дональд Трамп бейсенбі күні Ливан мен Израиль арасында 10 күндік атысты тоқтату жариялағанын мәлімдеді, алайда Израиль күштері күнделікті бұзушылықтарды жалғастырып, қаза болғандар мен қиратуларға әкеліп отыр.
Ресми деректерге сәйкес, 2 наурыздан бері Израиль шабуылдары салдарынан Ливанда 2 294 адам қаза тауып, 7 544 адам жараланған, ал 1 миллионнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған.