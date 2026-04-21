Түркия мектептердегі қауіпсіздік шараларын күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — Кахраманмараш және Шанлыурфа провинцияларындағы қарудың қатысы бар оқиғадан кейін Түркия билігі мектептердегі қауіпсіздікті күшейту бойынша кешенді жоспарды жедел түрде енгізбек, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Түркияның Ұлттық білім министрлігінің мәліметінше, жаңа жоспар көпдеңгейлі сипатқа ие. Ол тек физикалық қауіпсіздікті ғана емес, сонымен қатар оқушылардың психологиялық әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған.
Жоспар аясында мектептер, құқық қорғау органдары және мемлекеттік құрылымдар арасындағы үйлестіру күшейтіледі. Сонымен қатар қауіп-қатерлерді ерте анықтау және жедел әрекет ету тетіктері енгізіледі.
Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мектеп қауіпсіздігі мемлекет үшін басты басымдықтардың бірі екенін және бұл мәселеде ымыраға жол берілмейтінін атап өткен болатын.
Қарастырылған шаралардың қатарында мектепке кіру-шығуды қатаң бақылау бар. Енді ата-аналар тек арнайы белгіленген аймақтарда ғана бола алады, ал ғимаратқа кіру шектеледі. Сонымен бірге ата-аналар үшін алдын ала тіркелу жүйесі енгізіліп, келушілерді тексеру күшейтіледі.
Сондай-ақ бейнебақылау камераларын міндетті түрде орнату және турникеттер енгізу жоспарлануда. Цифрлық қауіпсіздікке де ерекше көңіл бөлінеді: ата-аналар үшін интернетке тәуелділік пен онлайн қауіптер бойынша кеңес беру желілері іске қосылады.
Мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі үшін дағдарыс жағдайында әрекет ету және күйзеліс жағдайындағы оқушылармен жұмыс істеу бойынша арнайы тренингтер өткізіледі. Сонымен қатар қауіптерді ерте анықтау жүйелері мен психологиялық қолдау шаралары күшейтіледі.
Ал зардап шеккен өңірлерде дағдарыс топтарының жұмысы жалғасуда. Оқушыларға, ата-аналар мен педагогтарға психологиялық көмек көрсетіліп, мектептерге қосымша мамандар жіберілген.
Бұған дейін Түркияда оқу орындарына жасалған қарулы шабуылдардан кейін әлеуметтік желілерде қорқыту сипатындағы хабарламалар таратқан тұлғаларға қатысты тергеу басталғаны хабарланған еді.