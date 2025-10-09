Түркия негізгі заңын жаңартуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияда жаңа Конституция қабылдау мәселесі біраз уақыттан бері талқыланып келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған билеуші «Әділет және даму партиясы» парламенттік фракциясының отырысында сөйлеген сөзінде жаңа, азаматтық Конституция қабылдаудың қажеттігін атап өтті.
Мемлекет басшысының айтуынша, Түркияға әскери төңкеріс дәуірінен қалған құжат емес «халықтың өзі және халық үшін жасалған» Конституция қажет. Ол қазіргі негізгі заңның (1982 жылғы Конституцияның) ескіргенін және заманауи қоғам талаптарына сай келмейтінін айтты.
— Азаматтық Конституция халқымыздың ең үлкен тілегі, — деді Ердоған.
1982 жылғы Конституция әскери төңкерістен кейін қабылданған және ондаған түзету енгізілгеніне қарамастан, сол кезеңнің авторитарлық сипатының ізі әлі байқалады. Ердоған мен оның жақтастары «жаңа Түркияның» — қуатты, тәуелсіз және демократиялық институттарға сүйенетін мемлекеттің бейнесін айқындайтын жаңа құжат қажет деп санайды.
Алайда оппозициялық саясаткерлер «жаңа Конституция» туралы бастама президент билігін одан әрі күшейтуге жол ашуы мүмкін деп алаңдаулы. Олар бұл үдеріс барынша ашық жүргізіліп, қоғамның кең қатысуымен өтуі тиіс екенін талап етіп отыр.
Сарапшылардың пікірінше, жаңа Конституция жобасын талқылау Түркиядағы басты саяси тақырыптардың біріне айналмақ. Ердоғанның ойынша, «азаматтық Конституция» ел тарихындағы жаңа соғыстан, дағдарыстан кейінгі және «нақ халықтық» кезеңнің нышаны болмақ.
Бұған дейін де Түркия Президенті жаңа Конституция әзірлеудің қажеттігін бірнеше рет мәлімдеген еді.