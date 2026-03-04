Түркия: өсім бар, инфляция үдей түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Түркия билігі Рамазан айында азық-түлік инфляциясының күшейгенін мойындады, ал экономистер бағаның әрі қарай өсуін болжап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түркияның Қаржы және қазына министрі Мехмет Шимшек Рамазан кезеңінде елдегі баға көптеген мемлекеттегідей төмендемей, керісінше өсіп жатқанын айтты. Оның сөзінше, қазіргі инфляцияға негізгі үлесті азық-түлік секторы қосып отыр. Сонымен қатар министр алдағы айларда инфляциялық қысым әлсірейтініне сенім білдірді.
AA Finans агенттігінің ақпанда жүргізген сауалнамасына сәйкес, айлық инфляция бойынша орташа болжам 2,87%. Жылдық көрсеткіш қаңтардағы 30,65%-дан ақпанда 31,42%-ға дейін өседі деп күтілуде. Зерттеуге қатысқан 33 экономистің айлық динамикаға қатысты бағалауы 2,30%-дан 3,39%-ға дейін өзгерген.
Түркия статистика институты (TÜİK) жариялаған ресми деректерге сәйкес, ақпанда инфляция 2,96%-ды, ал жылдық көрсеткіш 31,53% болды. 2026 жылдың соңына арналған инфляция бойынша орташа болжам қазір 24,16% деңгейінде. Бұл бизнес пен сарапшылар арасында жоғары инфляциялық күтулердің сақталып отырғанын көрсетеді.
Инфляциялық қысымға қарамастан, ел экономикасы өсімін жалғастырып отыр. Түркия статистика институты (TÜİK) деректеріне сәйкес, 2025 жылы Түркияның ЖІӨ-сі 3,6%-ға артқан, ал төртінші тоқсанда өсім 3,4% болған. Осылайша, оң динамика қатарынан 22 тоқсан бойы сақталып отыр. Ағымдағы бағамен есептегенде ЖІӨ көлемі 41,3%-ға ұлғайып, 63 трлн түрік лирасына жеткен.
Сенімнің қосымша белгісі ретінде жапониялық Rating and Investment Information (R&I) агенттігі Түркияның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін BB--дан BB-ға дейін көтеріп, болжамды «тұрақты» деп белгіледі. Бұл соңғы сегіз жылдағы алғашқы рейтингтің көтерілуі.
Осылайша, Түркия экономикасы қарама-қайшы көрініс көрсетіп отыр: ЖІӨ-нің тұрақты өсімі мен кредиттік бағалаудың жақсаруы сақталып тұрған инфляциялық қысыммен, әсіресе азық-түлік секторындағы баға өсімімен қатар жүруде. Билік алдағы айларда инфляциялық үрдісті тежей ала ма деген мәселе әзірге ашық күйінде қалып отыр.
