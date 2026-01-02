Түркия өткен жылы 180 мәдени жәдігерін елге қайтарды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Түркияға 180 мәдени құндылық қайтарылған, ал 2002–2025 жылдар аралығында репатриацияланған артефактілердің жалпы саны 13 448-ге жеткені туралы Түркия мәдениет және туризм министрі Мехмет Нури Эрсой айтты, деп хабарлайды Анадолы.
Эрсой әлеуметтік желідегі парақшасында 2025 жылы Мәдени құндылықтар мен музейлер басқармасының контрабандамен күрес жөніндегі бөлімі мәдени мұраны қорғауға нақты нәтижелер арқылы адалдығын тағы бір мәрте көрсеткенін атап өтті.
Министрдің сөзінше, шетелге заңсыз шығарылған артефактілер ғылыми сараптама, заңдық және дипломатиялық рәсімдер аясында кезең-кезеңімен анықталып, елге қайтарылып жатыр. Музей, аукцион мен жеке коллекциялар мұқият тексеріліп, құқықтық процестер халықаралық ынтымақтастықпен жүргізіледі.
2025 жылы елге қайтарылған маңызды жәдігерлердің бірі — Бурдур провинциясындағы Бубон ежелгі қаласынан шыққан Марк Аврелийдің мыстан жасалған мүсіні, ол АҚШ-тан жеткізілген.
Қазіргі уақытта экспонат Президенттік ұлттық кітапханадағы «Археологияның алтын ғасыры» көрмесінде көрермен назарына ұсынылған.
Сонымен қатар, Швейцариямен ынтымақтастық аясында Санкт-Галлен кантонынан алынған жеті анатолиялық артефакт Түркияға қайтарылған. 1268 жылға тиесілі Ибн-и Берреджанға қатысты «Китаб Шерху’ль-Эсма» қолжазбасы Бахрейннен ерікті түрде қайтарылып, 3 шілдеде Коньядағы Юсуф Ага қолжазбалар кітапханасына тапсырылған.
Нью-Йорк қаласында өткен рәсімдерде Түркияға Урарту дәуірінің мыстан белдігі, бұқа басы бар бас киімдері, Лидия дәуірінің күміс фиаласы, рим дәуірінің сауытты императорының мүсіні және 83 анатолиялық монеталар қайтарылған.
Эрсой әр қайтарылған жәдігер тарихты, естелікті және мәдени егемендікті қорғаудың айқын дәлелі екенін атап өтті.
— Мәдениет, өнер және туризмді біртіндеп нығайта отырып, біз бірге «Түркия дәуірін» құрып жатырмыз, — деп қорытындылады министр.
