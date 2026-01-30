Түркия психотроптық препараттарды тұтынудан рекорд орнатты
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия антидепрессанттарды тұтыну бойынша тарихи жоғары көрсеткішке қол жеткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Белгілі болғандай, бұл медициналық көмекті кеңейту туралы емес, әлеуметтік әл-ауқаттың дағдарысы.
Вirgun.net басылымының мәліметінше, Түркияда антидепрессанттарды тұтыну 2025 жылы рекордтық көрсеткішке жетті. Ресми деректерге сәйкес, 71,5 миллион пакет дәрі-дәрмек сатылып, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 60% көп екені анықталды. Тек соңғы жылдың өзінде сату көлемі шамамен 6 миллион пакетке артып, бұл сектордағы мемлекеттік шығындар 6,48 миллиард лираға жетті.
Түрік БАҚ-тары социологиялық деректер мәселенің ауқымдылығын растайды деп отыр. Қазіргі уақытта ел азаматтарының үштен біріне жуығы ғана ең төменгі қарызды төлеуге қабілетті, ал 9 пайызы несиелерін өтей алмайды. Өмірге қанағаттанудың орташа деңгейі 10-нан 4,5 болып бағаланады, ал болашаққа деген үміт 4,2-ні көрсетеді. Респонденттердің шамамен 15% психикалық денсаулығының нашарлығын тікелей хабарлады.
Сарапшылардың айтуынша, жүйелі әлеуметтік-экономикалық шешімдердің жетіспеушілігі жағдайында дәрі-дәрмектер уақытша компенсатор рөлін ойнап, оқшауланған медициналық жағдайларды емес, қоғамдық әл-ауқаттың терең дағдарысын көрсетеді.
Осыған дейін Түркия медициналық каннабисті мақұлдағаны туралы жаздық. Тиісті заң Парламент тарапынан қабылданды және қоғамда кеңінен резонанс тудырды.