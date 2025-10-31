Түркия алтын сатып алушылардың алдыңғы үштігіне кірді
АСТАНА.KAZINFORM - Түркияның Орталық банкі алтын қорын белсенді түрде арттырып келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Соңғы жылдары Түркия бағалы металға деген әлемдік сұраныстың артуына байланысты алтын қорын арттыру арқылы қаржылық тұрақтылығын нығайтуға шешім қабылдады.
Дүниежүзілік алтын кеңесінің 2025 жылдың 3-ші тоқсанындағы есебіне сәйкес, әлемдік алтынға деген сұраныс жыл сайын 3%-ға өсіп, рекордтық 1313 тоннаға жетті.
Осылайша, әлемдегі орталық банктер өз қорларын толықтыруға тырысып, әр тоқсанда оларды жалпы 220 тоннаға арттырды.
Ірі алтын сатып алушылар қатарында Қазақстан (18 тонна), Бразилия (15 тонна) және Түркия (7 тонна) бар. Түрік БАҚ-тарының хабарлауынша, соңғы операциялардан кейін Түркияның негізгі қаржы реттеушісінің жалпы алтын қоры 641 тоннаға жетті.
Осыған байланысты сарапшылар экономикалық белгісіздік пен геосаяси тәуекелдер аясында орталық банктердің алтынға деген қызығушылығы артып келе жатқанын атап өтеді.
Түркия үшін алтын валюта бағамының ауытқуларынан қорғанудың стратегиялық құралы және ұлттық қаржылық тәуелсіздікті нығайту құралы болып қала береді.
Біз бұған дейін алтын бағасының неліктен өсіп жатқаны және бұл әлемдік қаржы нарығына қалай әсер ететіні туралы жазған болатынбыз.