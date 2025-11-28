Түркия тұрақтылық пен бейбітшіліктің көзі болуы керек — Рим Папасы Лев XIV
АСТАНА. KAZINFORM — Рим Папасы Лев XIV шетелге алғашқы сапары барысында жаһандық қақтығыстар жағдайында диалогқа шақырды, деп хабарлайды Euronews.
Рим Папасы Лев XIV Түркияны қақтығыстарға толы әлемде «тұрақтылық пен диалог көзі» болуға шақырды. Ол бұл мәлімдемені бейсенбі күні Анкарада — понтифик сайланғаннан бері алғашқы шетелдік сапары кезінде жасады.
Түркия астанасында Рим-католик шіркеуінің басшысын әскери құрмет қарауылы қарсы алып, содан кейін президент Режеп Тайип Ердоған қабылдады.
Сарай кешенінің кітапханасында онымен және елдің дипломатиялық корпусының өкілдерімен сөйлескен Рим Папасы Түркияның Шығыс пен Батыс, діндер мен мәдениеттер арасындағы көпір ретіндегі тарихи рөлін жоғары бағалады.
— Әділ және ұзақ мерзімді бейбітшілік үшін Түркия халықтар арасындағы тұрақтылық пен жақындасудың көзі болсын, — деді ол.
Ол сондай-ақ «Бүгін бізге диалогты қолдайтын және оны берік ерік-жігермен және шыдамдылықпен жүзеге асыратын адамдар бұрынғыдан да қажет» деп атап өтті.
Рим Папасы бұл қақтығыстарды нақты атаған жоқ, бірақ ол өзінің алдындағы Францисктің «әлем қазірдің өзінде бөлшектеп жүргізіліп отырған үшінші дүниежүзілік соғысты бастан кешіріп жатыр» деп өкініш білдіргенін, мұнда ресурстар аштықпен, кедейлікпен немесе шығармашылықпен күресуге емес, қару-жараққа жұмсалып жатқаны туралы сөздерін айтты.
— Екі дүниежүзілік соғыстан кейін біз қазір жаһандық деңгейдегі қақтығыстардың шиеленіскен кезеңінде тұрмыз. Біз бұған бой алдырмауымыз керек. Адамзаттың болашағына қатер төніп тұр, — деді ол.
Лев XIV–VI Павел, II Иоанн Павел, XIV Бенедикт және Рим Папасы Францисктен кейін Түркияға келген бесінші понтифик. Оның сапары Таяу Шығыстағы жағдай ерекше шиеленіскен кезеңде, Газадағы атысты тоқтату әлсіз күйінде жүріп жатқан және Израиль жақында Бейрут пен Оңтүстік Ливанға шабуыл жасаған кезде жасалып отыр.
Алайда оның Түркияға сапарының басты себебі православие-католик диалогы тарихындағы маңызды күн — христиан діні тарихындағы алғашқы экуменикалық собор — Никей соборының 1700 жылдығын мерекелеу болды. Б.з. 325 жылы бұл собор Никейлік сенім символының алғашқы нұсқасын әзірледі, оны миллиондаған христиандар әлі күнге дейін әр жексенбі сайын оқиды.
Бұған дейін Рим Папасы шетелге сапарын Түркиядан бастайтынын жазған болатынбыз.