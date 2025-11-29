Түркия жағалауында танкер өртенді: бортта жарылыс пен өрт дабылы қағылды
АСТАНА. KAZINFORM — Түрік құтқарушылары Қара теңізде Түркия жағалауынан 28 миль қашықтықта өртенген Kairos танкерінің 25 экипаж мүшесін эвакуациялады, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы елдің Көлік және инфрақұрылым министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның дерегінше, Гамбияның туымен жүзіп жүрген, ұзындығы 274 метр болатын танкер Мысырдан Ресейге бағыт алып бара жатқан кезде бортта жарылыс пен өрт болғаны жөнінде дабыл қосылған.
Оқиға орнына құтқарушы катерлер, сүйреуші және апаттық-құтқару кемелері жөнелтілді. Экипаждың барлық мүшесі қауіпсіз жерге сәтті көшірілді.
AHaber телеарнасының хабарлауынша, кеме суға батып кетуі мүмкін, алайда бұл ақпарат ресми түрде расталған жоқ.
Түрік билігі Қара теңізде болған екінші оқиға туралы да хабарлады: VIRAT танкері Түркия жағалауынан 35 миль қашықтықта жүрген кезде соққыға ұшыраған. Оқиға орнына құтқару топтары жіберілді, жағдайдың мән-жайы мен зақымдану сипаты анықталып жатыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Индонезияда мұнай танкерінде болған өрттен 10 адам қаза тапқанын жаздық.