Түркия ЖИ көмегімен жасалған алғашқы мультсериалды таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияда толығымен жасанды интеллект (ЖИ) көмегімен жасалған алғашқы «Аңшылар» анимациялық сериалының тұсаукесері өтті, деп хабарлайды Kazinform.
Премьера TRT Avaz арнасынан көрсетілді.
Habererk-тің хабарлауынша, 13 сериядан тұратын жоба үшін адам басқаратын мәліметтерді өңдеу және жобалау көлемді процесі жүргізілді. Кейінгі нұсқада қолданылған 2 400-ге жуық композиция, соның ішінде балама нұсқалар мен түзетулер үшін шамамен 18 мың визуалды элемент жасалды. Экранда пайда болған 3 900 секундтық контентті шығару үшін ЖИ көмегімен өңделген 60 мың секундтық бейне жасалды. Өндіріс процесінде бірыңғай жүйе ретінде жұмыс істеу үшін ЖИ-дің 10-нан астам түрлі инфрақұрылымы біріктірілді.
Сюжетте ізгілік жолындағы 5 балаға дана тәлімгері Бёрю бағыт береді.
Оқиғалар Гёбекли-Тепе мен Орхон ескерткіштерінен бастап Ыстықкөл мен Түркістанға дейінгі кең аумақта өрбиді.
