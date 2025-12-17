Түркия жыл сайын 25 миллиард сусын қорабын қайта өңдеуді қолға алды
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияда депозиттік басқару жүйесінің көмегімен жыл сайын 25 миллиардтан астам сусын қорабын қайта өңдеуге жіберу қолға алынды, деп хабарлайды Анадолы.
Елде депозиттік басқару жүйесі аясында депозиттік логотипі бар қаптама арнайы техника арқылы жиналып, қайта өңдеуге жіберіледі. Бұл туралы Түркияның қоршаған орта, қала құрылысы және климаттың өзгеруі министрлігі жариялаған.
Жоба бойынша Сакарья провинциясы мен Анкарадағы Қызылжахамам ауданы пилоттық аймақ ретінде анықталды. Сонымен қатар Эрзурум, Мерсин, Газиантеп, Самсун, Измир және Коньяда депозиттік машиналарды орнату басталды.
Жүйе аясында шыны, пластик және металл ыдыстар депозиттік қаптаманы қабылдау автоматтары арқылы тікелей көзден жиналады. Тазаланып, сұрыпталған қаптамалар қайта өңдеу және өндіру процесіне қатысады. Осылайша, өңдеу тиімділігін арттыру және шикізат импортына тәуелділікті азайту жоспарланып отыр.
Бұл ең алдымен қоршаған ортаның ластануын азайтады. Табиғи ресурстарды үнемдейді және қалалардағы қоқысты едәуір азайтады деп жоспарланған. Мұның ұлттық экономикаға қосатын үлесі жылына шамамен 520 миллиард еуро болмақ.
Мақсат – қайта өңдеу арқылы қосымша экономикалық құндылық жасау.
Қайта өндірілген процестерде қалпына келтірілген материалдарды пайдалану энергияны үнемдеуді, көміртегі шығарындыларын азайтуды және айналмалы экономика моделін нығайтуды қамтамасыз етуі керек.
Осыған дейін Nazarbayev University Тау-кен ісі және Жер туралы ғылымдар мектебінің профессоры Ата Акчил Қазақстандағы 40 млрд тонна қалдықты қайта өңдеу керек екенін айтқан болатын.