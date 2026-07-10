Түркияда 18 жастағы Қазақстан азаматы қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Антальядағы қонақүйлердің бірінде аниматор болып жұмыс істеген қыз 15 маусым күні жол апаты салдарынан қайтыс болған. Бұл жөнінде Сыртқы істер министрлігі мәлімдеді.
— Қазақстан Республикасының Антальядағы Бас консулдығы құжаттарды дайындау, түрік органдарымен бірлесіп қыздың денесін елге қайтаруды ұйымдастыру тәрізді барлық қажетті консулдық-құқықтық көмекті көрсетті, — делінген Сыртқы істер министрлігінің хабарламасында.
Марқұмның денесі Қазақстанға 17 маусымда жеткізілген. Репатриация жұмыс берушінің және серіктес ұйымдардың қаржылай қолдауымен ұйымдастырылды.
— Бұл мәселе Бас консулдықтың бақылауында. ҚР дипломаттары бұл мәселе бойынша құзыретті органдармен өзара іс-қимылды жалғастырып жатыр, — делінген СІМ хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Түркияда туристік автобус апатқа ұшырап, сегіз адам қаза тапқанын жазғанбыз.