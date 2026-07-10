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    Түркияда 18 жастағы Қазақстан азаматы қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Антальядағы қонақүйлердің бірінде аниматор болып жұмыс істеген қыз 15 маусым күні жол апаты салдарынан қайтыс болған. Бұл жөнінде Сыртқы істер министрлігі мәлімдеді.

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    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    — Қазақстан Республикасының Антальядағы Бас консулдығы құжаттарды дайындау, түрік органдарымен бірлесіп қыздың денесін елге қайтаруды ұйымдастыру тәрізді барлық қажетті консулдық-құқықтық көмекті көрсетті, — делінген Сыртқы істер министрлігінің хабарламасында.

    Марқұмның денесі Қазақстанға 17 маусымда жеткізілген. Репатриация жұмыс берушінің және серіктес ұйымдардың қаржылай қолдауымен ұйымдастырылды.

    — Бұл мәселе Бас консулдықтың бақылауында. ҚР дипломаттары бұл мәселе бойынша құзыретті органдармен өзара іс-қимылды жалғастырып жатыр, — делінген СІМ хабарламасында.

    Айта кетейік, бұған дейін Түркияда туристік автобус апатқа ұшырап, сегіз адам қаза тапқанын жазғанбыз.

     

    Өлім-жітім Оқиға Түркия ҚР СІМ Жол апаты
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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