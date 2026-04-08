Түркияда есірткі мен заңсыз бәс тігулерге қарсы операциялар өткізілді
АСТАНА. KAZINFORM - Биылғы наурыз айында Түркияның құқық қорғау органдары есірткі қылмыстары, заңсыз бәс тігу және онлайн құмар ойындарға қарсы жүздеген операция өткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түркияның әділет министрі Акын Гюрлек елде есірткіге, заңсыз бәс тігуге және виртуалды құмар ойындарға байланысты қылмыстармен күрестің ауқымды нәтижелері туралы мәлімдеді.
— Ең көп процессуалдық әрекеттер Ыстанбұлдда тіркелді. Мұндай қылмыс түрлері қоғам үшін елеулі қауіп төндіреді, жастарды тәуелділік пен қылмыстық ортаға тартуға ықпал етеді, сондай-ақ отбасылық және әлеуметтік негіздерді әлсіретеді. Біз бұл құбылыстарға қарсы белсенді әрі жүйелі күресті жалғастырамыз, — деді министр.
Оның айтуынша, наурыз айында ел бойынша 171 рет прокуратураның үйлестіруімен 729 операция жүргізілген. Осы іс-шаралар аясында 9 185 күдіктіге қатысты құқықтық шаралар қабылданып, олардың 2 996-сы қамауға алынған, тағы 820 адам соттың бақылауымен босатылған.
Операциялардың бір бөлігі есірткі қылмыстарына қарсы рейдтер болды. Барлығы 669 операция жүргізіліп, нәтижесінде 7 568 адам жауапқа тартылды, ал 2 541 күдікті қамауға алынды.
Заңсыз бәс тігулерге қарсы күрес аясында 56 операция өткізілді, олар бойынша 1 608 адам жауапқа тартылып, олардың 455-і тұтқындалды.
Бұған дейін Түркиядағы танымал тұлғалардың ағзасынан есірткі заттары анықталғаны туралы сараптама нәтижелері жарияланған еді. Олардың қатарында белгілі түрік моделі Дидем Сойдан да бар.