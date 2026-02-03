Түркияда инфляция 30 пайыздан асты, алайда биржа әлі өсіп келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияның ресми статистикасының қаңтардағы мәліметтері жылдық мәнде инфляцияның баяулағанын көрсетті. Алайда бағалар күрт өсті, деп хабарлайы Kazinform меншікті тілшісі.
Түркия статистика институты (TÜİK) 2026 жылдың қаңтарына арналған тұтынушылық инфляция деректерін жариялады. Жылдық есепте баға өсімі 30,65 пайызды құраған. Ал 2025 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда инфляция 4,84 пайызға дейін жеделдеп, экономикадағы баға қысымының әлі де күшті екенін көрсетті.
Соған қарамастан, қаржы нарықтары күтпеген оптимизм танытты. Ыстанбұл қор биржасының индекс 3,16 пайызға өсті. Бұл инвесторлардың акцияларды инфляция мен ұлттық валютаның әлсіреуінен қорғану құралы ретінде әлі де тартымды санайтынын білдіруі мүмкін.
Шетел валюталарының бағамы жоғары деңгейде қалды: доллар 43,46 лирада, еуро 51,81 лирада тұрақтады.
Ал дәстүрлі түрде «қауіпсіз айлақ» саналатын алтын керісінше арзандады. Оның бағасы 3 пайызға төмендеп, бір грамы 7 303 лираға түсті. Бұл шамамен 170 АҚШ долларына тең.
Осылайша, 2026 жылдың басында Түркияда қайшылықтарға толы болды. Бір жағынан, жоғары инфляция тұтынушыларға салмақ түсірсе, екінші жағынан, қаржы нарықтары сақ болса да, белгілі бір үміттің барын аңғартты.
Еске сала кетейік, бұған дейін 2025 жылдың желтоқсанында Түркиядағы жылдық инфляция 2021 жылдың соңынан бергі ең төменгі деңгейге түскені хабарланған еді.