Түркияда қалыңдық көйлегін киіп көру үшін ақы алу тәжірибесі кең тарап барады
АСТАНА. KAZINFORM — Үйлену маусымы жақындаған сайын Түркиядағы болашақ қалыңдықтар тек көйлектердің қымбаттауымен ғана емес, сонымен қатар күтпеген жаңа шығынмен – киіп көру ақысының енгізілуімен бетпе-бет келіп отыр. Бұрын бұл қызмет салондарда тегін көрсетілетін болса, қазір ол жеке ақылы қызметке айналып барады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Türkiye gazetesi басылымының мәліметінше, «өлшеп көру бөлмесіне кіру» құны 500 лирадан (шамамен 5 200 теңге) басталып, салон деңгейі мен орналасқан жеріне қарай 5 000 лираға (шамамен 52 000 теңге) дейін жетеді. Ал жеке дизайнерлік үлгілер үшін бұл сома 10 000 лираға (шамамен 104 мың теңге) дейін барады — яғни, көйлекті тек киіп көргеннің өзі қомақты қаражатты талап етеді.
Сала өкілдері бұл тәжірибені «маңызды емес клиенттерді іріктеу» және қызметкерлердің жүктемесін азайту қажеттілігімен түсіндіреді. Алайда тұтынушылар мұндай уәждерді қабылдай бермейді. Көпшіліктің пікірінше, ондаған, тіпті жүздеген мың лира тұратын көйлекті сатып алмас бұрын оны киіп көру – негізгі құқық болуы тиіс, ақылы қызмет емес.
Заңгерлер де бұл тәжірибенің әділдігіне күмән келтіруде. Олардың айтуынша, киіп көруге шектеу қою тұтынушылар құқығын бұзу ретінде қарастырылуы мүмкін, себебі бұл – маңызды әрі қымбат таңдау.
Жалпы елдегі бағаның өсуі жағдайды одан әрі қиындатып отыр. Биыл Түркияда қалыңдық көйлектерінің бағасы 30 000 лирадан (шамамен 311 мың теңге) 200 000 лираға дейін (2 млн теңгеден аса) жетсе, жалға алу құны шамамен 25 000 лирадан (260 мың теңге) басталады. Осындай жағдайда тіпті «шағын» киіп көру ақысының өзі жас жұбайларға қосымша қаржылық салмақ түсіреді.
Нәтижесінде Түркияның той индустриясы екіұдай жағдайда тұр: бір жағынан бизнес шығындарды оңтайландыруға тырысса, екінші жағынан клиенттердің наразылығы артып келеді. Себебі мінсіз көйлекті табу жолы сатып алудан бұрын-ақ қымбатқа түсіп барады.
Соңғы уақытта Түркияда той шығындарының айтарлықтай өсуіне байланысты қарапайым әрі бюджеттік форматтағы мерекелерге қызығушылық та арта түскен.
Айта кетейік, түркиялықтар үйлену тойының шығынын үнемдеуге көшті.