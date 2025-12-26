Түркияда Жаңа жыл мерекесінде шабуыл жасауды жоспарлаған 115 адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияда құқық қорғау органдары ауқымды операция жүргізіп, «Ислам мемлекеті» террористік ұйымына (Қазақстанда тыйым салынған — ред.) қатысы бар деген күдікке ілінген 115 адамды ұстады. Бұл туралы BILD басылымы хабарлады.
Елдің Бас прокуратурасының мәліметінше, ұсталғандар Рождество мен Жаңа жыл мерекесі кезінде, әсіресе исламдық емес іс-шараларға бағытталған террорлық актілерді ұйымдастыруды жоспарлаған.
Операция Түркияның әртүрлі аймақтарында 124 мекенжайда жүргізілген. Тексеру кезінде арнайы қызмет өкілдері қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі. Сонымен қатар бірнеше күдіктілер іздеуде болып, тергеу әрекеттері жалғасып жатыр.
Түркия билігі қауіптің уақытында анықталғанын және бұл тиімді арнайы қызмет жұмысының нәтижесі екенін атап өтті. Олардың айтуынша, араласу нақты қауіптің алдын алу үшін қажет болған.
Сондай-ақ Түркияның Сириямен ұзақ шекарасы бар екені атап өтілді. Желтоқсанның ортасында ДАИШ (Қазақстанда тыйым салынған – ред.) содырлары АҚШ әскери қызметкерлеріне шабуыл жасап, салдарынан екі сарбаз бен бір бейбіт тұрғын қаза тапқан. Түрік билігінің пікірінше, бұл ел аумағында террорлық әрекеттер қаупін күшейтеді.
Еске салсақ, бұған дейін Аустралиядағы Бонди-Бич жағажайында террорлық акт болған. Қару қолданылған шабуыл нәтижесінде 15 адам қаза тауып, бұл әрекет «Ислам мемлекеті» террористік ұйымының (Қазақстанда тыйым салынған – ред.) ықпалында жасалғаны белгілі болды. Террорлық актіге қатысты адамдар әке мен ұл болып шықты.