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    Түркияда жұмыссыздық деңгейі рекордтық 7,6%-ға дейін төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Түркияда маусым айында жұмыссыздық деңгейі алдыңғы аймен салыстырғанда 0,5 пайыздық тармаққа төмендеп, 7,6% болды, деп хабарлайды Анадолы.

     Түркияда жұмыссыздық деңгейі рекордтық 7,6%-ға дейін төмендеді
    Фото: Анадолы

    Түркияның Статистика институты (TÜİK) маусым айына арналған еңбек нарығының көрсеткіштерін жариялады.

    Ресми деректерге сәйкес, ел бойынша 15 жастан асқан жұмыссыздар саны бір ай ішінде 168 мың адамға азайып, 2 млн 688 мың адам болды.

    Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 0,5 пайыздық тармаққа төмендеп, 7,6%-ға жетті. Бұл – Түркияда жұмыссыздық көрсеткіші ай сайын есептеле бастаған 2005 жылғы қаңтардан бергі ең төменгі деңгей.

    Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жұмыссыздық деңгейі 1 пайыздық тармаққа азайды.

    Ерлер арасындағы жұмыссыздық деңгейі 6,5%, әйелдер арасында 9,8% болды.

    Маусым айында 15–24 жас аралығындағы жастардың жұмыссыздық деңгейі де төмендеп, алдыңғы аймен салыстырғанда 1,8 пайыздық тармаққа азайып, 12,8% болды. Бұл көрсеткіш ерлер арасында 10,4%, әйелдер арасында 17,3% болды.

    Айта кетелік Түркияда заңсыз көші-қонға қарсы күрес күшейген еді.

    Түркия Әлем жаңалықтары Жұмыссыздық
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар