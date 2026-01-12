Түркиядағы дәстүрлі турнирде палуандарымыз грек-рим күресінен 2 алтын алды
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияның Анталья қаласында күрес түрлерінен Олимпиада чемпиондары Яшар Догу, Вехби Эмре мен Хамит Капланды еске алуға арналған дәстүрлі жарыста жерлесіміз Бағдат Сабаз (-67 кг) грек-рим күресінен алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті.
Жарысты бастаған грек-рим күресінен Ұлттық құрама спортшылары осылайша 4 медаль олжалады.
Атап айтқанда, Юсуф Ашрапов (-72 кг) пен Бағдат Сабаз (-67 кг) финалда жарыс қожайынын айқын басымдықпен жеңіп, алтыннан алқа тақты.
Ал Еркебұлан Ардақов (-63 кг) және Рахат Бержанов (-97 кг) өз салмағында үшінші сатыға тұрақтады.
Нәтижесінде Қонысбек Төкенов баптайтын Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте 104 ұпаймен 3-орынға тұрақтады.
Биыл турнирге әйелдер күресінен отандастарымыз бармады. Алдағы күндері бозкілемге еркін күрес шеберлері шығады.
Еске сала кетсек, осы халықаралық турнирде Юсуф Ашраповтың грек-рим күресінен топ жарып, қоржынымызға алтын медаль салғанын сүйншілегенбіз.