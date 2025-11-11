Түркиядағы футбол жанжалы: мыңнан астам ойыншы бәс тіккені үшін ойыннан шеттетілді
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияда ұлттық футбол тарихындағы ең үлкен жанжалдың бірі өршіп тұр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Түркия футбол федерациясы (TFF) матчтарға заңсыз бәс тікті деген күдікке ілінген елдің барлық дивизиондарынан 1024 ойыншыны уақытша шеттетті. Сондай-ақ 152 төреші, ондаған шенеунік және клуб президенттеріне қатысты тергеу амалдары басталды. Ыстанбұл, Анкара және Измирді қоса алғанда 12 қалада ауқымды тергеу операциялары жүргізіліп жатыр.
Anadolu ajansı агенттігінің хабарлауынша , Суперлигада 27 ойыншы жарақат алған. Олардың арасында Galatasaray (Эрен Элмалы, Метехан Балтаджы), Beşiktaş (Неджип Уйсал, Эрсин Дестаноолу), Trabzonspo (Боран Башкан, Салих Малкоочоглу), Antalyaspor және басқа клубтардың ойыншылары бар.
Ең үлкен шығын төменгі лигаларда болды: үшінші дивизионнан 629 ойыншы және екінші дивизионнан 282 ойыншы уақытша ойнау құқығынан айырылды. Құрамалардың жетіспеушілігіне байланысты бұл лигалардағы чемпионаттар екі аптаға тоқтатылды.
TFF FIFA-мен клубтарға жаңа ойыншыларды тіркеуге және маусымның өткізілмеуіне жол бермеу үшін төтенше трансфер терезесін енгізу туралы келіссөз жүргізіп жатыр.
Төрешілердің букмекерлік кеңселерде аккаунттары болған.
Тергеу төрешілерге ерекше назар аударып отыр.
TFF мәліметінше, төрешілердің 65%-ында букмекерлік кеңселерде аккаунттары болған.
Тергеушілердің мәліметінше, бір төреші 18 мыңнан астам, ал тағы 42 төреші әрқайсысы 1000-нан астам бәс тіккен. Ақыры 152 төреші жұмыстан шеттетілді, 17-сі ұсталды, ал сегізі қамауға алынды, оның ішінде төрелік етіп жүрген үш адам бар.
Қылмыстық тергеу аясында 21 адамды қамауға алу туралы ордер берілді. Қатысушылар арасында төрешілер, клуб президенттері және менеджерлер бар. Тергеушілер бәс тігулер Албания, Болгария және Солтүстік Кипрде жұмыс істейтін заңсыз платформалар арқылы жасалған деп күдіктеніп отыр, ал тергеуге Интерпол қатысады. Күдікті қаржылық транзакциялардың жалпы құны 10 млн лирадан (шамамен 240 мың доллар) асады.
Аталған жанжалға қарамастан, Суперлига мен Бірінші лига ойындары жалғасып жатыр. Клубтар тергеудегі ашықтық пен ресми шешімдер қабылданғанға дейін кінәсіздік презумпциясын талап етіп отыр. Түркия футбол федерациясы (TFF) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды әзірлеу және осындай оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін UEFA және FIFA сарапшыларымен шұғыл кездесу өткізді.
