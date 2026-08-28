Түркиядағы лаңкестікке қарсы бөлімшелер ұйымдасқан қылмыстық топтармен күресу үшін пайдаланылады
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия ұйымдасқан қылмыстың жаңа түрлерімен күресу үшін терроризмге қарсы бөлімшелерді орналастыруды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түркияның ішкі істер министрі Мұстафа Чифтчи мәлімдегендей, лаңкестікке қарсы бөлімшелер енді ұйымдасқан қылмыстық топтардың «жаңа буындарымен» күресуге қатысады.
Министрдің айтуынша, мұндай топтар әлеуметтік желілерді белсенді пайдалануымен және жас мүшелерінің көптігімен ерекшеленеді. Олар балалар мен жасөспірімдерге ақша, мәртебе, танымалдық және белгілі бір топқа тиесілілік сезімін ұсыну арқылы тартып отыр.
Чифтчи атап өткендей, қылмыстық топтардың жастарды тарту және қоғамдық қорқыныш тудыру үшін қолданатын әдістері кейбір жағынан террористік ұйымдардың әдістеріне ұқсас. Бұл ретте ол бұл құрылымдардың мақсаттары мен заңды мәртебесі әртүрлі екенін атап өтті.
Министрдің пікірінше, терроризмге қарсы күрес бөлімшелері ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметін талдау және бұзу тәжірибесіне ие, олар енді жаңа қылмыстық желілерге қарсы қолданылатын болады. Билік сонымен қатар әртүрлі күштік құрылымдардың жұмысын тығыз үйлестіруді көздеп отыр.
— Егер қылмыстың құрылымы өзгерсе, онымен күресу әдістері де өзгеруі керек, — деп атап өтті Чифтчи.
Министр 2026 жыл Түркияда мұндай топтармен күресу үшін арнайы жыл болып жарияланғанын еске салды. Биылғы жылдың алғашқы жеті айында құқық қорғау органдары 518 қылмыстық топқа қарсы 1445 операция жүргізді. Нәтижесінде қылмыстық топ мүшесі деген күдікке ілінген 6320 адам ұсталды.
Еске салсақ, осыған дейін Түркияда қылмыстық топтарды насихаттайтын материалдарды таратты, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен жедел хабар алмасу қосымшалары арқылы адамдарды тартуға әрекет жасады деген күдікпен 52 провинцияда бір уақытта жүргізілген ауқымды арнайы операция кезінде 216 адам ұсталды.