Түркияға шамамен 227 мың тонна қазақстандық жасымық экспортталды
АСТАНА. KAZINFORM – Мерсин қаласында өткен AgroFood Summit 2025 аграрлық конференциясы аясында «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ мен Түрік астық басқармасы (ТМО) өкілдері арасында ауыл шаруашылығы саласындағы стратегиялық әріптестікті нығайтуға бағытталған келіссөздер өтті.
Түркия жасымық импортында жетекші орын алып отыр. 2024 жылы елге 141 мың тонна жасымық жеткізілсе, 2025 жылдың алғашқы тоғыз айында бұл көрсеткіш 226,8 мың тоннаға дейін өсті.
Кездесу барысында тараптар қазақстандық жасымықтың жоғары сапасы, тұрақты жеткізілімдері және тиімді логистикалық тізбектері оның сұранысын арттырып отырғанын атап өтті.
«Қазақстан егіс алаңдарын әртараптандыру бағытын жүйелі түрде жалғастыруда, және оның нақты нәтижелері бүгінде айқын байқалады. 2025 жылы дәнді-бұршақ дақылдарының жалпы өнімі алғаш рет 1 млн тоннадан асып, оның 80 пайызы жасымық болды. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы ТМО сұранысына сәйкес ұзақ мерзімді келісімдер аясында азықтық бидайды, дәнді-бұршақ және майлы дақылдардың кең сұрыпталымын жеткізуге әзір», – деді корпорация төрағасының бірінші орынбасары Ильдар Исмагулов.
Келіссөздер барысында тараптар қорларды басқару, нарықты реттеу, сатып алу кампанияларын жүргізу және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мәселелері бойынша тәжірибе алмасты.
Түрік мемлекеттік астық басқармасы (ТМО) Азық-түлік келісімшарт корпорациясының қызметіне ұқсас функцияларды орындайды. ТМО астық өндірісін қаржыландырумен, мемлекеттік резервке бидай сатып алумен және ішкі нарықта тұрақты бағаны ұстап тұрумен айналысады.
Айта кетейік, еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдері 15-тен аса елге экспортталады.