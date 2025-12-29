Түркиялық Bayraktar KIZILELMA әлемдік авиация тарихында алғаш рет қатарласып ұшты
АСТАНА. KAZINFORM — Түрік инженерлері әзірлеген Bayraktar KIZILELMA үлгісіндегі екі ұшқышсыз соққы беретін әуе аппараты әлемдік авиация тарихында алғаш рет автономды түрде «саппен ұшу» тапсырмасын сәтті орындады, деп хабарлады Анадолу агенттігі.
Бұл ұшыру операциясы ұшқышсыз соққы беретін әуе аппараттары тобын басқаруға мүмкіндік беретін интеллектуалдық жүйенің мүмкіндіктерін тексеруге арналған сынақ аясында жүзеге асырылды.
Baykar компаниясының хабарлауынша, инженерлер Түркиядағы алғашқы ұшқышсыз соққы беретін әуе аппараты — Bayraktar KIZILELMA-ның сипаттамаларын жетілдіруді жалғастырып, оған жаңа мүмкіндіктер мен функцияларды кезең-кезеңімен енгізіп келеді.
Чорлу қаласындағы AKINCI ұшу дайындығы мен сынақ орталығында жүргізілген жұмыстар аясында Bayraktar KIZILELMA-ның екі түрлі прототипі бір мезгілде әуе кеңістігінде тапсырмалар орындады.
Сынақ барысында Bayraktar KIZILELMA-ның үшінші прототипі — PT3 және бесінші прототипі — PT5 кезек-кезек әуеге көтерілді. Baykar инженерлері әзірлеген «ақылды» алгоритмдерді қолдана отырып, екі ұшқышсыз соққы беретін әуе аппараты маневрлерін синхронды түрде үйлестіріп, жұптасып ұшуын орындады.
Осылайша, әлемдік авиация тарихында алғаш рет соққы беретін әуе аппараттары пилоттың қатысуынсыз, жақын құрамда ұшу режимінде маневрлерін өздігінен үйлестірді.
Қол жеткізілген технологиялық деңгей бұрын пилот басқарған әскери ұшақтар орындайтын күрделі тапсырмаларды автономды жүйелерге көшіруге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік бір жетекшінің басқаруымен бірнеше ұшқышсыз платформаға бірлескен миссияларды орындауға, сондай-ақ кеңістіктегі өзара орналасуын автоматты түрде түзетуге жағдай жасайды.
