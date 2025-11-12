KZ
    11:03, 12 Қараша 2025

    Түркияның Қорғаныс министрлігі Грузиядағы ұшақ апатынан 20 әскери қызметшінің қаза тапқанын растады

    АСТАНА. KAZINFORM — Түркияның Ұлттық қорғаныс министрлігі Грузияда C-130 әскери-көлік ұшағы апатынан 20 әскери қызметшінің қаза тапқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform

    Фото: oxu.az

    Министрлік қаза тапқандардың тізімін Х әлеуметтік желісінде жариялады.

    — 11 қарашада Грузия-Әзербайжан шекарасында С-130 әскери-көлік ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан оның бортында болған 20 әскери қызметшіміз қаза тапты. Таңғы сағат 6:30–да Грузия билігімен үйлестіре отырып, біздің ұшақ апатқа ұшыраған жерде іздеу-құтқару жұмыстары және тергеу амалдары басталды, — делінген мәлімдемеде.

    Еске сала кетсек, 11 қарашада Түркияның C-130 ұшағы Гянджа қаласының әуежайынан ұшып шығып, Грузияның Сигнаги муниципалитеті аумағында құлаған.  Ұшақ Грузия шекарасынан өткеннен кейін бірнеше минуттан соң, шекарадан шамамен 5 шақырым жерде радарлардан жоғалып кеткен. Грузияның әуе навигациясы қызметінің мәліметінше, ұшақ апат алдында дабыл белгісін бермеген.

    Кейін Грузия мен Әзербайжан шекарасында апатқа ұшыраған түркиялық әскери-көлік ұшағының қалдықтары табылғаны хабарланды

