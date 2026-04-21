Түркияның мемлекеттік қарызы 14 трлн лирадан асты
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың наурыз айының соңында Түркияның орталық мемлекеттік қарызы 14,4 трлн лираға (шамамен 320 млрд доллар) жетті, бұл ретте оның жартысынан көбі — валюталық міндеттемелер, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түркияның Қазынашылық және қаржы министрлігінің деректеріне сәйкес, қарыз құрылымы шетел валютасындағы міндеттемелер жағына айтарлықтай қиғаштықты көрсетіп отыр.
Жалпы соманың ішінде 6 трлн 887,2 млрд лира ұлттық валютадағы қарызға, ал 7 трлн 559,7 млрд лира — шетел валютасындағы қарызға тиесілі. Бұл елдің қарыз позициясын валюта бағамының ауытқуына сезімтал етеді.
Мемлекеттің талаптары туралы деректер бір уақытта жарияланды. Наурыз айының соңында қазынашылық талаптары 252,3 млрд лира болды. Ең үлкен үлес — 217,5 млрд лира Түркияның әл-ауқат қоры қалыптастырып отыр.
Кезең басынан бері жалпы қарыздың 974 млн лирасы жиналды. Бұл көрсеткіштер ағымдағы фискалдық динамиканы және ел экономикасындағы ішкі және сыртқы қарыз алудың өсіп келе жатқан рөлін көрсетеді.
Осыған дейін Түркияда тұтыну бағасының жылдық өсімі сыртқы саяси тәуекелдер мен елдің энергетика нарығындағы қысымға қарамастан 30,87%-ға дейін баяулағанын жаздық.