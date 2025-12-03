Түркияның теңіз жағалауы аймағында адамдар ұзағырақ өмір сүреді
АСТАНА. KAZINFORM – Түркия статистика институты (TÜİK) провинциялар бойынша өмір сүру ұзақтығы туралы деректерді жариялады. Оның қорытындысы экологиялық және тұрмыстық жағдайлар ұзақ өмір сүруде маңызды рөл атқаратынын тағы растайды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Тізімдегі көшбасшы «ондыққа» негізінен Эгей және Қара теңіз жағалауындағы аймақтар кірген, олар таза ауа, жұмсақ климат және тыныш өмір сүрумен сипатталады.
Статистикаға сәйкес, ең жоғары өмір сүру ұзақтығы Гюмюшхане провинциясында 80,8 жаспен тіркелген. Одан кейін Мугла (80,7), Тунджели (80,3), Трабзон (80,3), Гиресун (80,0), Орду (80,0), Ризе (79,4), Эрзинджан (79,6), Артвин (79,7) және Анталья (79,7) тұр.
Түркиядағы орташа өмір сүру ұзақтығы 78,3 жылды құрайды. Бұл айырмашылық ауаның ластану деңгейі, табиғи ресурстарға қолжетімділік, тамақтану және өмір салты әдеттері және әлеуметтік күйзеліс деңгейіне байланысты.
TÜIK зерттеулері қоршаған орта мен өмір сүру жағдайлары денсаулық пен өмір сүру ұзақтығына тікелей әсер ететінін көрсетеді.
Табиғи ырғақ пен экологиялық тепе-теңдік сақталып қалған аймақтар тұрғындарына ұзақ та толыққанды өмір сүруге ең жақсы мүмкіндіктерді ұсынуды жалғастырып отыр.
Осыған дейін Түркияның солтүстігіндегі Амасья қаласында елдің тірі шежіресіне айналған Айше Нине өмірден өткенін жазған едік. Туыстарының айтуынша, ол 127 жаста болған.