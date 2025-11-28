Түрікменстан майнинг пен криптовалюта биржаларының қызметін заңдастырды
АСТАНА. KAZINFORM — Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов «Виртуалды активтер туралы» заңға қол қойды, ол 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап елде майнинг пен криптовалюта биржаларының қызметін заңдастырады, деп жазды The Crypto Times.
Заң виртуалды активтерді азаматтық құқық объектісі ретінде анықтайды, бірақ оларды төлем құралы немесе валюта ретінде мойындамайды. Майнингпен жеке кәсіпкерлер мен компаниялар айналыса алады, бірақ олар міндетті түрде Орталық банкке тіркеліп, қауіпсіздік талаптарын орындауы тиіс, бұл заңсыз майнингті болдырмауға мүмкіндік береді.
Криптовалюта биржалары мен басқа да виртуалды активтер қызметін көрсететін ұйымдар Орталық банктің лицензиясы бойынша жұмыс істейді, ал әмияндарды ашу тек толық клиенттің сәйкестендірілуінен кейін ғана жүзеге асады.
Құжатта криптопроектілердің атауларында «Түркменстан», «мемлекеттік», «ұлттық» сөздерін қолдануға шектеулер енгізіледі және жарнамаға қатысты қатаң ережелер белгіленеді. Жарнамада криптовалюталармен операциялардың қауіптері туралы ескерту болуы тиіс, сондай-ақ оларды жеңіл немесе кепілдендірілген табыс ретінде көрсетуге тыйым салынады.
Мемлекет сондай-ақ цифрлық активтерді жоғалту немесе құнсыздану мүмкіндіктері үшін жауапты болмайтынын мәлімдеді.
Эксперттердің пікірінше, жаңа заң Түркменстанның цифрлық экономикасын дамыту және виртуалды активтер технологиясын қолдану үшін бақылауға алынған құқықтық орта құру бағытындағы стратегиялық қадамдардың бір бөлігі.
Қараша айының ортасында INTEGRA CITY халықаралық компаниялар тобы Ашхабадта өткен Turkmentel 2025 халықаралық көрмесінде «ақылды» және тұрақты қалаларға арналған цифрлық шешімдерін таныстырды.
Бұрын Қазақстан Президенті Түркменстанмен инвестицияларды қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойған болатын.