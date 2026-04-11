Туркод пен кепілдіктер: қазақстандық туристер шетелде қалай қорғалады
АСТАНА. KAZINFORM — «Туристік қамқор» корпоративтік қорының және Туроператорлар қауымдастығының төрайымы Инна Рей BIZDIÑ ORTA подкастында туроператорлардың қызметтеріне кепілдік беретін жүйе құрылғанын атап өтті.
— Жүйе енгізілген сәттен бастап салада банкроттық болған жоқ. Бұрын мұндай жағдайлар жиі кездесетін: компания қызметін тоқтатып, адамдар шетелде қалып қоятын. Екіншіден, жүйе дағдарыс жағдайларында да тиімділігін көрсетті. Таяу Шығыстағы оқиғалар мен пандемия — оның айқын мысалы. Статистикаға сүйенсек, бес күннің ішінде 11 мың адам елге қайтарылды. Бұл реттелген тетіктің арқасында жүзеге асты. Сонымен қатар жүйе мемлекеттік бюджетке салмақ түсірмеді, яғни бір тиын да қазына қаражаты жұмсалмады, барлығы туроператорлардың қаражаты есебінен қамтамасыз етілді, — деді сарапшы.
Инна Рейдің айтуынша, жүйенің тиімділігін арттыратын тағы бір маңызды фактор — оны нарық қатысушыларының өздері басқаруы. Бұл бизнестің «көлеңкеден шығуына» және саланың ашықтығын арттыруға елеулі үлес қосады.
Сарапшы Қазақстанда шамамен 10 жылдан бері қолданылып келе жатқан туркодтар жүйесіне де ерекше тоқталды.
— Кез келген төтенше жағдай кезінде бізде туристердің қайда екені, олардың саны туралы нақты ақпарат бар. Сондай-ақ, оларды елге қайтаруға қажетті ресурстар да дайын. Туркодтың бар-жоғын тексеру жеткілікті, — деп түсіндірді ол.
Сарапшының пікірінше, егер турист орналастыру немесе сервиспен байланысты қиындықтарға тап болса, жүйе арқылы барлық қажетті ақпаратты алу, байланысқа шығу мүмкіндігі қарастырылған.
Бұған дейін елімізде туризм саласында кәсіби мамандардың жетіспейтінін жазған болатынбыз.