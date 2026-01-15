KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:10, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында 16-17 қаңтар күндері тұман түсіп, көктайғақ болады

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында алдағы екі күнде ауа райына байланысты ескерту жарияланды.

    тұман
    Фото: Pexels

    Бұл туралы облыстық Төтенше жағдайлар департаменті хабарлады.

    — 16-17 қаңтар күндері облыстың оңтүстік және солтүстік таулы аудандарында қатты жауын-шашын, жаңбыр, қар, көктайғақ, тұман болып, ауа температурасы 8-13 градус аязға дейін төмендейді. Осығай орай қатты қажеттілік болмаған жағдайда алыс сапарға жолға шықпауға және қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз, — делінген ресми хабарламада.

    Бұдан бұрын ШҚО және Абай облыстарында ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдар жабылғанын жазған едік. https://kaz.inform.kz/news/ek-oblista-kolk-kozgalisi-shekteld-765363/

    Қазақстанның барлық өңірлерінде, сондай-ақ елдің үш мегаполисінде 15 қаңтарға күн райына байланысты ескерту жарияланды. 

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар