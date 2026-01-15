Түркістан облысында 16-17 қаңтар күндері тұман түсіп, көктайғақ болады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында алдағы екі күнде ауа райына байланысты ескерту жарияланды.
Бұл туралы облыстық Төтенше жағдайлар департаменті хабарлады.
— 16-17 қаңтар күндері облыстың оңтүстік және солтүстік таулы аудандарында қатты жауын-шашын, жаңбыр, қар, көктайғақ, тұман болып, ауа температурасы 8-13 градус аязға дейін төмендейді. Осығай орай қатты қажеттілік болмаған жағдайда алыс сапарға жолға шықпауға және қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз, — делінген ресми хабарламада.
Бұдан бұрын ШҚО және Абай облыстарында ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдар жабылғанын жазған едік. https://kaz.inform.kz/news/ek-oblista-kolk-kozgalisi-shekteld-765363/
Қазақстанның барлық өңірлерінде, сондай-ақ елдің үш мегаполисінде 15 қаңтарға күн райына байланысты ескерту жарияланды.