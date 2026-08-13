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    Түркістан облысында 20 мыңнан аса жас алғаш рет дауыс береді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында ҚР Құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр.

    сайлау
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Облыстық аумақтық сайлау комиссиясының мәліметінше, өңірде 2 млн 146 мың 700 адам тұрады. Оның ішінде 1 млн 204 мың 659 азаматтың дауыс беру құқығы бар, бұл — облыс халқының 56 пайызы.

    — Алдағы ҚР Құрылтай депутаттарының сайлауында Түркістан облысында 20 292 жас алғаш рет дауыс беру құқығын пайдаланады. Олардың ішінде 114 азамат дәл сайлау күні — 23 тамызда кәмелет жасына толып, өз таңдауын жасайды, — делінген ресми хабарламада.

    Сайлауды ұйымдастыру үшін облыста 952 учаскелік сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Биыл демографиялық өсім мен жаңа тұрғын үй алаптарының көбеюіне байланысты Түркістан қаласында 3, Сауран ауданында 1 жаңа сайлау учаскесі ашылды. Сондай-ақ тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында 6 сайлау учаскесінің шекарасы қайта қаралды.

    Қазіргі уақытта өңірдегі барлық 952 сайлау учаскесі қажетті материалдық-техникалық базамен толық қамтамасыз етілген.

    Бұған дейін Түркістанда сайлаушыларға жағдай жасау үшін цифрлық технологиялар қолданылып жатқанын хабарлаған болатынбыз.

    Құрылыс Сайлау-2026 Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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