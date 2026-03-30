Түркістан облысында 45 рет жол ережесін бұзған жүргізуші 1,3 млн теңге айыппұлын төлемеген
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында жүргізушіге 45 мәрте жол тәртібін бұзғаны үшін 1 млн теңгеден астам айыппұл салынған. Алайда ол айыппұлды осы кезге дейін төлемеген.
Түркістан облысында «Борышкер» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр.
Полиция департаментінің мәліметінше, рейдтік іс-шара барысында Сайрам ауданында үш тәулік ішінде профилактикалық жұмыстар нәтижесінде 78 борышкер берешектерін өтеген.
— «Қорғау — қауіпті жүргізуші» бағдарламасы арқылы «Changan» маркалы автокөлік иесінің 1 млн 300 мың теңге көлеміндегі берешегі анықталды. Бұл қарыз жүргізушінің 45 рет жол қозғалысы ережесін бұзу деректеріне қатысты тіркелген. Көлік айыптұраққа қойылды, — делінген облыстық полиция департаментінің хабарламасында.
Аталған жайт толықтай полиция қызметкерлерінің бейнежетондарына тіркелген.
