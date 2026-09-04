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    Түркістан облысында 790 грамм салмақпен туған сәби үйіне шығарылды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында небәрі 790 грамм салмақпен дүниеге келген сәби 69 тәулік бойы дәрігерлердің бақылауында болды.

    Түркістан облысында 790 грамм салмақпен туған сәби үйіне шығарылды
    Фото: Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасы

    Қазығұрт ауданының тұрғыны Жайна Искакова жүктіліктің 27 аптасы 2 күнінде № 1 облыстық перинаталдық орталығына ауыр жағдайда түскен.

    Дәрігерлер анасына ауыр дәрежелі преэклампсия, плацентаның толық жатуы және жатырдағы бұрынғы екі операциядан кейінгі тыртық диагноздарын қойып, оны тұрақты медициналық бақылауға алған.

    — Медициналық көрсеткіштерге байланысты 2026 жылғы 27 маусымда мерзімінен бұрын босандыру туралы шешім қабылданып, салмағы 790 грамм, бойы 34 сантиметр болатын ер бала дүниеге келді, — делінген облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарламасында.

    Нәрестеге Айбын есімі берілді. Ол 69 тәулік бойы перинаталдық орталықтың дәрігерлері мен медицина қызметкерлерінің тәулік бойғы бақылауында болып, қажетті ем мен медициналық көмек алды.

    3 қыркүйекте сәбидің салмағы 2100 грамға жетіп, денсаулық жағдайы тұрақтанған соң үйіне шығарылып, анасымен қауышты.

    Бұған дейін Түркістанда 41 жастағы әйел үшемді дүниеге әкелгенін жазған едік. 

    Аймақ Жүктілік Нәресте Денсаулық Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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