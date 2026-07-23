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    Түркістан облысында асармен салынып жатқан мектеп-интернат ғимараты заңдастырыла ма

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы Сайрам ауданындағы Манкент ауылында асар жолымен басталған №6 мектеп-интернат құрылысына қажет құжаттар рәсімделмеген. Қазір нысан құрылысын заңдастыру мүмкіндігі қаралып жатыр.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұл мектеп-интернат 1954 жылы пайдалануға берілген. Ғимарат 180 орынға арналған. 2025-2026 оқу жылында мұнда 155 оқушы білім алған.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Сайрам аудандық білім бөлімінің мәліметінше, мектеп ғимараты қолданысқа берілгеннен бері күрделі жөндеуден өтпеген. Білім ошағында есіктер, жиһаздар ескірген, жатақхана қабырғаларында жарықтар пайда болған. Сондай-ақ асхана барлық оқушыны бір мезгілде тамақтандыруға бейімделмеген.

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    Фото: тұрғындардан

    Қазір мектеп-интернатта әлеуметтік қолдауды қажет ететін, аз қамтылған, көпбалалы және толық емес отбасылардан шыққан балалар білім алып, тәрбиеленеді.

    – Ғимараттың жағдайын ескере отырып, ауыл тұрғындары өз бастамасымен және демеушілік қаражат есебінен жаңа ғимарат құрылысын бастаған. Алайда құрылыс асар жолымен жүргізілгендіктен, оны бастауға және жүргізуге қажетті құжаттардың ресімделмегені анықталды, – делінген аудандық білім бөлімі ұсынған ақпаратта.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Таяуда Түркістан облысы әкімінің орынбасары Е.Дауылбаевтың Сайрам ауданына жұмыс сапары барысында аталған құрылысты заңдастыру мүмкіндігін қарастыру жөнінде тиісті мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Құзырлы органдардың қорытындысы ұсынылғаннан кейін құрылысты одан әрі жалғастыру мәселесі қаралады.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұған дейін Түркістан облысында қайтарылған активтер есебінен 30 әлеуметтік нысан салынып жатқаны туралы жазған едік. 

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    Фото: тұрғындардан
    Мектеп Түркістан Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Авторлар